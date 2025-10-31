「無法要高雄鄉親挺林岱樺」 溫朗東：退出正國會派系、選舉

名嘴溫朗東。（資料照）

針對民進黨2026高雄市長黨內初選，外交部長林佳龍等正國會要角宣傳立委林岱樺的造勢晚會，引發外界議論。對此，名嘴溫朗東昨晚表示，想了一整天，應該怎麼幫夥伴說話，想來想去，還是過不了自己這關，他無法力挺林岱樺，只能退出派系，退出選舉。

溫朗東在臉書PO文表示，日前發生了「林岱樺事件」，他想了一整天，應該怎麼幫夥伴說話，想來想去，還是過不了自己這關，他只能退出派系，退出選舉，林岱樺涉貪被起訴、反同婚、偏向宗教的法案，這些爭議，可以尊重她捍衛自己的清白與信仰，但無法為她背書，她可以自己努力，不批評但無法力挺，他沒辦法為了自己要選台北市議員，就要高雄鄉親接受林岱樺。

溫朗東指出，目前因為他並非公職，正國會並沒有要他表態，這是對他的體恤，他很感謝，但一旦接受派系支持，投入資源參選，基於情義，勢必要表態，勢必要支持林岱樺，他沒辦法自己離開高雄，卻要高雄人支持跟他價值觀背離的候選人。

溫朗東直言，但他內心有個聲音越來越清晰，他是個高雄人，是高雄支持，他才能走到今天，感謝這段時間，在他籌備選舉的路上，給予支持的朋友，很抱歉，讓你們失望了。請原諒他的任性，大病一場之後，他控制病情的方法，是做自己、講真話。這對他而言，是好好活下去的必要之舉，他會繼續在適合的位置上，為台灣加油。

對此國民黨市議員詹江村則酸，原先規劃參選台北市議員的溫朗東，被徐巧芯爆料為了逃避兵役，裝瘋、吃草、亂拉屎，被法院認證之後，決定退出選舉，但是因為溫朗東自己拉不下臉，只好趁著林佳龍支持林岱樺為理由，正式宣佈退選，稱溫朗東像個查埔人，不要連自己退選的理由，都要甩鍋給別人！

