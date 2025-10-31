為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁 > 政治

    爆市府「大外宣」護航台中防疫表現！慘遭地方群組鄉親直接回嗆

    2025/10/31 13:45 即時新聞／綜合報導
    江肇國爆，台中市南區區公所區長在群組貼出「大外宣」護航台中防疫表現影片，結果慘遭群組成員回嗆「無能又失職」。（取自江肇國臉書）

    江肇國爆，台中市南區區公所區長在群組貼出「大外宣」護航台中防疫表現影片，結果慘遭群組成員回嗆「無能又失職」。（取自江肇國臉書）

    台中養豬場爆發非洲豬瘟，引起國人關心。台中市議員江肇國近日指出，台中有地方群組出現「帶風向」圖卡或資訊，試圖替台中市防疫表現護航、洗白或甩鍋中央，今日他再爆，台中市南區區長在群組貼出「大外宣」護航台中防疫表現影片，結果慘遭群組成員回嗆「無能又失職」。

    江肇國今日在臉書PO出一段群組對話紀錄，其中可見台中市南區區長李美麗貼出一段影片，直接標註「台中防疫表現卓榮泰也贊同」。江肇國說，昨天卓榮泰院長視察，明明現場立委、議員、里長、民眾全部破口大罵，市長那張囧臉，每家電視台都拍得一清二楚。「但我們的市府偏偏就剪一小段卓院長的場面話，請區長四處丟到鄰里的Line群組，說什麼『連卓榮泰也肯定台中』？」

    從圖中可見，該民眾認為，卓榮泰只是講場面話，不要給盧秀燕太難看，維持對台中市市長的尊重。江肇國也表示，尷尬的是，這位李美麗區長一丟影片，立刻被鄉親打臉，痛罵市府可恥、無能又失職。

    江肇國也說，「勸告盧市府真的不要再用這種愚民的方式來欺騙！台中市防疫上的荒唐離譜全國都在罵！不是那麼容易能洗地洗白的！」

    免費訂閱《自由體育》電子報

    熱門賽事、球星動態不漏接

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖 圖 圖
    圖 圖 圖
    相關新聞
    政治今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應
    載入中
    關閉
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播