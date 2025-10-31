爆市府「大外宣」護航台中防疫表現！慘遭地方群組鄉親直接回嗆

江肇國爆，台中市南區區公所區長在群組貼出「大外宣」護航台中防疫表現影片，結果慘遭群組成員回嗆「無能又失職」。（取自江肇國臉書）

台中養豬場爆發非洲豬瘟，引起國人關心。台中市議員江肇國近日指出，台中有地方群組出現「帶風向」圖卡或資訊，試圖替台中市防疫表現護航、洗白或甩鍋中央，今日他再爆，台中市南區區長在群組貼出「大外宣」護航台中防疫表現影片，結果慘遭群組成員回嗆「無能又失職」。

江肇國今日在臉書PO出一段群組對話紀錄，其中可見台中市南區區長李美麗貼出一段影片，直接標註「台中防疫表現卓榮泰也贊同」。江肇國說，昨天卓榮泰院長視察，明明現場立委、議員、里長、民眾全部破口大罵，市長那張囧臉，每家電視台都拍得一清二楚。「但我們的市府偏偏就剪一小段卓院長的場面話，請區長四處丟到鄰里的Line群組，說什麼『連卓榮泰也肯定台中』？」

請繼續往下閱讀...

從圖中可見，該民眾認為，卓榮泰只是講場面話，不要給盧秀燕太難看，維持對台中市市長的尊重。江肇國也表示，尷尬的是，這位李美麗區長一丟影片，立刻被鄉親打臉，痛罵市府可恥、無能又失職。

江肇國也說，「勸告盧市府真的不要再用這種愚民的方式來欺騙！台中市防疫上的荒唐離譜全國都在罵！不是那麼容易能洗地洗白的！」

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法