    首頁 > 政治

    鄭麗文稱「普廷是民主選出來領袖」 網轟：不用急著表忠

    2025/10/31 12:05 即時新聞／綜合報導
    國民黨主席當選人鄭麗文。（資料照）

    國民黨主席當選人鄭麗文。（資料照）

    國民黨主席鄭麗文接受德國之聲專訪時，竟然聲稱普廷不是獨裁者，是民主選出來的領袖。而鄭麗文這段發言被德國之聲記者鄒宗翰洗臉，認為鄭麗文與國際的認知相去太遠。

    臉書粉專「峰狂打臉94爽」PO出一段影片，鄭麗文在節目上表示，她認為台灣絕對不可能會是第2個香港，但是很有可能變成第2個烏克蘭。鄒宗翰回，這個決定權並不在台灣手上，而是中國國家主席習近平手上。鄭麗文馬上反駁「不這麼認為」，並嗆鄒宗翰「那你不是訪問我嗎？那你不想聽我的話，你今天何必訪問我？」兩人接下來持續爭論。

    鄒宗翰打斷鄭麗文的狡辯後，說烏俄戰爭爆發後，很多人也覺得可以透過和平的談判解決，歐洲人已經認清了，今天如果一個戰爭要爆發，你面對的是一個獨裁者的話，能夠決定的是這個獨裁者，而不是其他的民主政權。鄭麗文則說普廷並不是獨裁者，他是民主選出來的領袖。鄒宗翰露出不可置信的表情說「普廷不是獨裁者？你這個是開啟了一個新的國際的理論。」

    網友在貼文下紛紛留言「她那笑臉簡直是烏蘇拉」、「麗文不用急著表達忠心」、「真的是秀才遇到兵耶」、「笑死人的鄭麗文，根本強詞奪理的為自己的認知辯解」、「那個笑聲配上那張臉真的很像惡魔」、「國民黨這種邏輯顛倒是非黑白」。

    熱門推播