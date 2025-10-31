為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁 > 政治

    王鴻薇、張凱維被控索賄藥商 北檢今傳關鍵證人、律師柯晨晧作證

    2025/10/31 10:50 記者王定傳／台北報導
    律師柯晨晧今上午10時50分赴北檢作證時並未受訪。（記者王定傳攝）

    律師柯晨晧今上午10時50分赴北檢作證時並未受訪。（記者王定傳攝）

    媒體人馬郁雯與青年監督聯盟指控，國民黨立委王鴻薇的助理張凱維，與資本額10萬元的艾弗行銷傳媒合作，向台灣安進藥品有限公司提出企劃案，內容涉及立委職權，並索取公關、顧問等費用230萬餘元，並告發張、王涉犯貪污治罪條例；張凱維反控妨害名譽，台北地檢署受理後將2案指分給檢肅黑金專組檢察官王貞元偵辦，檢察官今日上午11時以證人身分傳喚關鍵證人、律師柯晨晧到案釐清案情。

    馬郁雯與青年監督聯盟發起人陳又新、執行長許譽騰，是在10月13日召開記者會。柯晨晧則於當日在三立政論節目「新台派上線」爆料，張凱維曾親自找他討論「遊說藥廠」的合作構想，「他那時候跟我說，接到一個機會，可以協助一家藥廠遊說，還說能提供提案、排案順序這種服務。」柯晨晧說他直覺不妥，當場提醒：「等一下，這不行！你根本不可能保證這些能實現，這樣就變成是在開口要錢」。

    10月14日，馬郁雯、陳又新、許譽騰3人隨即赴北檢告發王、張涉公務員藉勢藉端勒索財物罪嫌；陳又新當時指出，艾弗所提的企劃包括公聽會、研討會，已涉及利用立委助理職權進行公權力販售，「一個立委助理敢未經老闆同意，就擅自對外做出這些承諾嗎？」他已將完整資料交給檢察官調查，其中王鴻薇的角色絕對是重點。

    馬郁雯則表示，張凱維否認在艾弗公司任職，也未前往台灣安進提案，但與王鴻薇曾合作過的柯晨晧卻爆料指，張確曾前往台灣安進提案，投影片內容也是張主導，甚至為此成立工作群組，她認為張凱維的行為已符合藉勢藉端勒索財物罪，可處無期徒刑或10年以上徒刑。

    王鴻薇則回應，她沒有針對藥商提案、質詢或召開記者會，也根本沒聽過爆料的傳媒公司及藥商；張凱維則說，馬等3人已被證實為烏龍爆料，他會正式遞狀提告。張也說，柯晨晧稱他有協助修改簡報，更謊稱藥廠人員提供批示，其實是柯請求他協助找尋相關專業人士批示修改，因為柯本人就是該行銷提案的簡報代表。張表示，柯為挾怨報復王鴻薇，竟然自導自演抹黑，令人遺憾。

    國民黨立委王鴻薇（圖右）與律師柯晨晧（左）。（資料照）

    國民黨立委王鴻薇（圖右）與律師柯晨晧（左）。（資料照）

    免費訂閱《自由體育》電子報

    熱門賽事、球星動態不漏接

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖 圖 圖
    圖 圖 圖
    相關新聞
    政治今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應
    載入中
    關閉
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播