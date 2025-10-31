為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    首頁 > 政治

    綠營議員問廚餘處理有無疏失？ 中市副市長：一開始有但逐步改善

    2025/10/31 11:39 記者蘇金鳳／台中報導
    台中環保局長陳宏益表示，現在遇到緊急的事，他希望能做的更好。（記者蘇金鳳攝）

    台中環保局長陳宏益表示，現在遇到緊急的事，他希望能做的更好。（記者蘇金鳳攝）

    民進黨中市黨團今天上午赴監察院遞交陳情書，民進黨陳俞融等多位議員今天在市議會痛批非洲豬瘟造成的廚餘大戰是人禍，先詢問副市長黃國榮，廚餘處理有無疏失？黃國榮表示，一開始有一些，但已逐步改善；陳俞融更進一步要求環保局長陳宏益不要再為難中市長盧秀燕及副市長黃國榮，不要拖累台中市，現場道歉並請辭下台；陳宏益表示，若做不好，已送監察院，讓後面的事實來講話。

    民進黨議員陳俞融、陳淑華、謝家宜、蕭隆澤、張芬郁、陳雅惠今天在市議會指出，民進黨中市黨團今天上午已至監察院陳情，要控訴市府行政疏失。

    陳俞融先要陳宏益對自己評分，有無失職？也問副市長黃國榮環保局有無疏失？陳宏益表示，認真做，不為自己評分。

    黃國榮表示，因為發生到現在廚餘爭議好幾天，剛開始有一些有缺失，有逐步改善，至於有無失職，會趕快改進。

    陳俞融痛批，環保局廚餘收取量兜不攏被中央點名，廚餘蒸煮監測調查遺漏，請陳宏益不要為難黃國榮，不要為難盧秀燕，站起來向全民道歉，自行請辭。

    陳宏益表示，現在遇到緊急的事，他希望能做的更好，若做不好，民進黨已送監察院，讓後面的事實來講話，再解釋你們聽不下去。

    台中副市長黃國榮表示，一開始雖有疏失，但已逐步改善。（記者蘇金鳳攝）

    台中副市長黃國榮表示，一開始雖有疏失，但已逐步改善。（記者蘇金鳳攝）

