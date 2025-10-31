花蓮救災便當採購近億元？季連成：沒有辦法精算

行政院政務委員季連成。（資料照）

花蓮馬太鞍溪堰塞湖溢流重創光復鄉，民進黨花蓮縣議員胡仁順指出，光復鄉受創救災期間，花蓮縣府採購便當經費達9166萬7千餘元，如以一個便當百元計算，等於91萬6千多個便當，日均3萬2千個，在慈濟、義煮團都還在的情況下，每天3萬多個便當不合理。行政院政務委員季連成今日於立法院受訪表示，在災區人最旺、廣大志工進來時，大約1天是3萬個便當。至於是否認為便當費過高，季連成說，這個沒有辦法精算，因為便當價格落差蠻大的，70元是一個便當，120元也是一個便當。

胡仁順昨曝光一張花蓮縣政府災害準備金的使用彙整表，上面寫著馬太鞍溪堰塞湖災害，救災工作相關人員的便當餐盒竟吃了9166萬7千餘元。胡仁順說，如以一顆百元計算，等於91萬6千多個便當，日均3萬2千個，在慈濟、義煮團都還在的情況下，每天3萬多個便當不合理。

季連成表示，在災區人最旺、廣大志工進來時，大約1天是3萬個便當。媒體詢問，現場不是還有義煮團？季連成回應，義煮團大部分是煮給當地居民的，當然也包含志工，有些志工可能一時領不到便當，都可以到義煮團排隊去領取食物。

媒體詢問，28天救災花費9166萬7千餘元採購便當是否太多？季連成表示，這個沒有辦法精算，因為便當價格落差蠻大的，70元是一個便當，120元也是一個便當，這沒辦法去算，要問實際上負責便當的人才知道。負責便當會有兩個部分，第一個部分是縣政府，另一個是中央農糧署負責。

