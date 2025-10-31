中配錢麗被註銷戶籍 發5聲明「爽用勞健保」：支持解放軍威懾台獨

鼓吹武統的中配錢麗。（圖擷取自臉書）

筆電大廠華碩今年3月被爆工會「染紅」，中國籍配偶女員工錢麗利用中國法律對公司事務指指點點，甚至指控華碩執行長、同事和媒體違反中國「反分裂法」、發表「懲治台獨」言論等，陸委會30日答詢時首度證實，8月25日已請移民署廢止錢女的台灣身分跟戶籍，回到居留的狀態。對此，錢麗昨日在直播時表示，儘管她被註銷戶籍但仍可繼續使用勞健保，辯稱「反對台獨不等於支持武統台灣」。

錢麗昨日在臉書開直播表示，自己因為在臉書「中國人民解放軍」社團中貼出戰鬥機型號配上「統一」的文字，就被說支持武統而被註銷戶籍，怒批陸委會、內政部移民署與法務部調查局註銷戶籍的理由不只牽強還斷章取義。

錢麗指出她已提行政訴願，要大家一起站出來「反對台獨」，強調就算她被註銷戶籍，仍可繼續使用勞健保，但員工股票這塊會受到影響，屆時她會在行政訴訟中，要求內政部賠償其受所損害部分。

錢麗直播後發出5點聲明：

2025年10月30日鏡週刊記者吳妍誹謗報導：

1.作為業餘軍事興趣解放軍社團管理員，一直以來我都支持和平統一台灣。

2.台獨是破壞兩岸和平的始作俑者以及危害國家主權安全的違法行為，兩岸人民應該站起來反對，並支持大陸地區依法與民族情感，嚴懲台獨勢力。

3.中華民族，支持解放軍威懾台獨，並不等於支持武統。台獨頑固分子，代表不了全台灣無辜人民。

4.針對陸委會及內政部8/28違法註銷台灣地區戶籍，本人已依法於9/1提起行政訴願，是不得人心，殘民以逞，本人並持續以行政訴訟維護自身合法權益到底。

5.關於鏡週刊報導指控CEO台獨一事，屬鏡週刊記者江星翰誹謗，已另案提起刑事案件妨礙名譽等罪。

最後，呼籲所有被民進黨台獨勢力迫害的台灣同胞，以及不支持台獨勢力分裂我國領土的華夏子孫，共同團結一致，勇敢站起來反對台獨。

台獨是危害國家安全及社會安定的行為，連美國智庫都公開認為要漸進和統，統一大勢，勢不可擋，古語云：「首惡必辦，協從不問」，臺灣人不要被少數台獨份子綁架！共創兩岸和平統一康莊大道！

