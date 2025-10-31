前水上鄉長林琨山病逝享壽74歲 長女林緗亭任鄉長繼承衣缽為地方服務

水上鄉前鄉長林琨山（中）與母親、女兒林緗亭。（林緗亭提供）

嘉義縣水上鄉前鄉長林琨山，曾任第11、12屆鄉長，長期為地方付出，整建北回歸線公園，奠定「北回太陽館」觀光發展基礎，主持163縣道拓寬、開闢榮典路與湖子內至中庄道路、興建水上公園等重大工程；林琨山因肺部纖維化，10月24日病逝，享壽74歲，最近不少鄉親前往悼念，家屬將於11月10日在龍德村自宅辦理告別式。

林琨山1953年生，家境清寒，幼年時就讀水上國小，國中就讀蘭潭國中，開始半工半讀，自力負擔學費，賺生活費，國中畢業時以榜首考取嘉義農專，為改善家中經濟，後來前往高雄海事專科學校就讀，畢業後從事營造建築業，在社會歷練過程中萌生從政志向，28歲當選嘉義縣議員。

請繼續往下閱讀...

2屆議員任內，林琨山處理良都社區國宅積案，協助漢聲國宅住戶爭取權益，爭取南靖、大崙、成功國小與忠和國中硬體設施改善，推動三界、國姓、南鄉等村道路鋪設，改善龍德村排水工程；有趣的是他因記憶力強，記得許多鄉親電話，而被稱為「行動電話簿」。

1990年林琨山以無黨籍身分當選水上鄉長，推動都市計畫，將水上原僅2.1平方公里都市區域，推動全面發展，也推展行政電腦化，提升行政效率，1993年獲行政院「服務楷模」獎。

然而林琨山人生多舛，妻子懷胎9月時與長子在住家外不慎溺水，妻兒三命斷魂，是他心底的遺憾，長女林緗亭繼承父親從政志向，曾任2屆縣議員，現為第19屆水上鄉長；而林琨山歷經鰥居之痛後，續弦再生三個女兒，四位千金都是他引以為傲的寶貝女兒。

林緗亭說，「橫眉冷對千夫指，俯首甘為孺子牛」為父親一生寫照，他晚年時仍心繫鄉土，認為「施政要有遠見，規劃須以百年為念」，並對編撰《水上鄉誌》及水上都市與區域計畫留有遺憾，她將續修《水上鄉誌》，推動水上地區發展，完成父親遺願。

現任水上鄉長林緗亭續修《水上鄉誌》，希望能完成父親遺願。（林緗亭提供）

林琨山與他的四位千金。（林緗亭提供）

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法