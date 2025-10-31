台中霧峰「廚餘湖」 王婉諭怒轟：盧秀燕責無旁貸

王婉諭指出，這張照片，是我們台中黨部執行長鄒明諺大里霧峰的團隊，為大家獨家捕捉到的空拍畫面。（圖擷自「王婉瑜」臉書粉專）

台中爆發非洲豬瘟，每天200噸的廚餘無處可去，市府先前規劃11處的露天儲存場，就地挖坑掩埋，其中霧峰象鼻坑的掩埋場被倒成近300噸「廚餘湖」。對此，時代力量黨主席王婉諭痛斥，盧秀燕市長，你對此責無旁貸，請停止閃躲，面對問題、承擔責任，再多的媒體包裝，也無法解決問題的本質。

王婉諭今日發文提及，這張照片，是我們台中黨部執行長鄒明諺的團隊，為大家獨家捕捉到的空拍畫面。從畫面中可以清楚看到，「廚餘湖」已經開始溢流，甚至波及到旁邊的水源。「請問台中市政府，你們到底在幹嘛？」

自從非洲豬瘟疫情爆發，全國被迫全面暫停廚餘養豬。台中市政府也因此決定，把廚餘暫時集中到四大掩埋場。但是，廚餘處理是有規範的，不是你亂丟就可以。台中市政府不分熟廚餘、生廚餘，全都一股腦倒進垃圾掩埋場裡，甚至沒有依規定覆蓋土壤，任憑氣味四散，活生生製造出一座「廚餘湖」。

等到媒體、議員紛紛報導後，台中市政府直接禁止任何人進入。所以，為了一窺真相，明諺帶著團隊親自拍下最新空拍畫面。結果發現，雖然廚餘表面終於被覆上土壤，但周邊卻已經出現明顯的滲流與溢出痕跡。更嚴重的是，這幾百公噸廚餘，就堆放在烏溪旁邊！

烏溪下游的阿罩霧圳，長年灌溉霧峰的農作，同時也是下游居民的重要生活用水來源。霧峰掩埋場已有二十年歷史，底層防水布早就老化失效，如今「廚餘湖」滲出的污水，極有可能直接滲入地下水，最終污染整條烏溪的水源。

請問台中市政府，為什麼台中人連喝乾淨的水都做不到？堆放38.5萬噸垃圾的大里垃圾山、長年違規排放戴奧辛的漢杞焚化爐，已經是很誇張的環境亂象，如今再加上一座「廚餘湖」，這就是你們對待環境、對待人民的方式嗎？

王婉諭坦言，非洲豬瘟的爆發，徹底揭開了台中市府荒腔走板的行政風格。獸醫從1個變4個、豬隻死亡數量兜不攏，現在連廚餘問題也搞不定。得過且過、出包連連，台中市政府已經不是偶發的失誤，而是制度性的失能。

