為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁 > 政治

    傅崐萁又要300億 黃帝穎：以救災之名濫用公帑有3大前科

    2025/10/31 11:04 即時新聞／綜合報導
    律師黃帝穎。（資料照）

    律師黃帝穎。（資料照）

    民進黨花蓮縣議員胡仁順週四（30日）踢爆，光復鄉受創救災期間，花蓮縣府自行採購便當竟砸了近億元，檢視過往縣府公布的數據，採購便當數量根本和這筆鉅額對不上，引發輿論熱議。而縣長徐榛蔚的立委老公傅崐萁，同日在社群PO文預告馬太鞍溪災後重建條例將於週五（31日）三讀通過，為災區「爭取」300億。對此，律師黃帝穎表示，傅崐萁提重建條例最高挖走全民300億元血汗錢，必須緊盯花蓮縣府的公帑執行，傅崐萁縣府假藉賑災募款請客綁樁有前科，監察院調查糾正白紙黑字。

    黃帝穎在臉書PO文表示，傅崐萁提出馬太鞍溪災後重建條例，所需經費上限提高為300億元，預計今天在院會完成三讀，網轟「挖走300億，這次要拿幾億買便當？」事實上，傅崐萁的花蓮縣府，早有假藉賑災募款請客綁樁前科，監察院調查糾正白紙黑字，提醒各界緊盯傅崐萁挖走最高300億元人民血汗錢的後續執行。

    黃帝穎指出，傅崐萁以救災之名濫用公帑的3大前科，假藉震災名義濫用公帑辦百桌請客吃飯，監察院糾正傅崐萁縣府「震災感恩餐會」，竟以公帑辦桌百桌，宴請約3000人，違反預算執行要點規定，濫用公帑；震災後百桌宴客已荒謬違法，竟還拆標規避政府採購，傅崐萁縣府辦理0206感恩餐會採購案既由單一機關統計整體需求，卻未由同一機關彙整辦理採購，且分別辦理之採購案預算金額適巧均為99萬元，被監察院糾正質疑刻意規避政府採購法第14條等相關法令規定之適用。

    黃帝穎續指，傅崐萁縣府違法拿防疫預算作文宣專輯，監察院調查發現花蓮縣政府「107年報導地震專輯採購案」支出174萬元，辦理「107年0206震災紀實影片光碟壓製案」支出187萬餘元，係為說明該府於震災相關作為，對相關爭議報導加以澄清說明，竟分別使用花蓮縣環境保護局「廢棄物處理業務費」及花蓮縣衛生局「防疫業務費」等科目預算支應，核有違失。

    免費訂閱《自由體育》電子報

    熱門賽事、球星動態不漏接

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖 圖 圖
    圖 圖 圖
    相關新聞
    政治今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應
    載入中
    關閉
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播