傅崐萁又要300億 黃帝穎：以救災之名濫用公帑有3大前科

律師黃帝穎。（資料照）

民進黨花蓮縣議員胡仁順週四（30日）踢爆，光復鄉受創救災期間，花蓮縣府自行採購便當竟砸了近億元，檢視過往縣府公布的數據，採購便當數量根本和這筆鉅額對不上，引發輿論熱議。而縣長徐榛蔚的立委老公傅崐萁，同日在社群PO文預告馬太鞍溪災後重建條例將於週五（31日）三讀通過，為災區「爭取」300億。對此，律師黃帝穎表示，傅崐萁提重建條例最高挖走全民300億元血汗錢，必須緊盯花蓮縣府的公帑執行，傅崐萁縣府假藉賑災募款請客綁樁有前科，監察院調查糾正白紙黑字。

黃帝穎在臉書PO文表示，傅崐萁提出馬太鞍溪災後重建條例，所需經費上限提高為300億元，預計今天在院會完成三讀，網轟「挖走300億，這次要拿幾億買便當？」事實上，傅崐萁的花蓮縣府，早有假藉賑災募款請客綁樁前科，監察院調查糾正白紙黑字，提醒各界緊盯傅崐萁挖走最高300億元人民血汗錢的後續執行。

黃帝穎指出，傅崐萁以救災之名濫用公帑的3大前科，假藉震災名義濫用公帑辦百桌請客吃飯，監察院糾正傅崐萁縣府「震災感恩餐會」，竟以公帑辦桌百桌，宴請約3000人，違反預算執行要點規定，濫用公帑；震災後百桌宴客已荒謬違法，竟還拆標規避政府採購，傅崐萁縣府辦理0206感恩餐會採購案既由單一機關統計整體需求，卻未由同一機關彙整辦理採購，且分別辦理之採購案預算金額適巧均為99萬元，被監察院糾正質疑刻意規避政府採購法第14條等相關法令規定之適用。

黃帝穎續指，傅崐萁縣府違法拿防疫預算作文宣專輯，監察院調查發現花蓮縣政府「107年報導地震專輯採購案」支出174萬元，辦理「107年0206震災紀實影片光碟壓製案」支出187萬餘元，係為說明該府於震災相關作為，對相關爭議報導加以澄清說明，竟分別使用花蓮縣環境保護局「廢棄物處理業務費」及花蓮縣衛生局「防疫業務費」等科目預算支應，核有違失。

