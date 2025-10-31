媒體爆凱思成立前後黃國昌、張晉源曾多次去香港！吳靜怡：狗仔喝誰奶水長大？

https://news.ltn.com.tw/news/politics/breakingnews/5229690

民眾黨主席黃國昌近期深陷養駭客、狗仔偷拍政治風暴，今日《鏡報》再度揭露相關細節，指出據查金流的部分，發現一個奇怪的現象。傳出在2021年前後，黃國昌及他的麻吉前永豐銀總經理張晉源曾多次一起前往香港。對此媒體人吳靜怡表示，整體而言，案情仍待檢調釐清，若金流與境外連結成立將升級為國安層級案件，不是狗仔們卸責就可以解決的！

請繼續往下閱讀...

吳靜怡在臉書PO文表示，黃國昌的狗仔到底是喝誰的奶水長大的？據報導，在凱思國際成立前後，黃國昌與他的麻吉、前永豐銀總經理張晉源，多次一同前往香港，時間點正好對應凱思資金入帳與《民報》注資期！其中，據傳，還有一位深受柯文哲倚重的黃姓市府顧問有時也加入，三人會在香港碰面。

據報導，黃姓顧問跟張晉源已經是三十年在英國認識的老友，曾擔任永豐銀和永豐創投的顧問約4年，所以永豐幫跟柯文哲有密切關係是不意外的事，柯文哲第一任時，張出任台北市政府促進民間參與公共建設推動委員，將永豐金時期的子弟兵招攬到台北市政府下與悠遊卡公司，其中包含了柯文哲當時心腹小凱，後期張晉源甚至更是進入柯市府財經小組成為「國師」，至於民報的「零號候選人」是不是能代表杰森、邁克、國昌這三個人的合作交叉點呢？檢調可以查看看！更有趣的就是「索拉能源」地址正好也在黃國昌家族相關的一日生活圈，好巧。

吳靜怡指出，根據台北地檢署最新調查，凱思國際案分為兩條主線，一條查金流，一條查指揮。金流來自哪裡？是否經過香港？指揮由誰下達？是否有立委級人物直接介入？檢方掌握的狗仔群組對話紀錄，據稱顯示黃國昌在群組內下達任務、討論拍攝對象與出動人員細節，而那些被約談的狗仔記者，竟一致指稱是「林姓攝影主管」單獨決定跟監，這樣的切割策略，一看就是律師團事先排演好的「斷點防火牆」，目的很清楚，就是先把國昌切出去，再讓一個小主管背鍋。

吳靜怡續指，但問題是一個曾在《壹週刊》跑財經線的攝影師，哪有權力決定政治人物的跟監對象？這種說法，就像是把「東廠」說成「攝影棚」一樣荒謬至極，從〈民報〉、〈菱傳媒〉到凱思國際狗仔們，這一連串媒體平台像是構成了黃國昌的「輿論矩陣」！但既然老師沒有錯，幹嘛要推給小主管擔？

吳靜怡直言，整體而言，案情仍待檢調釐清，若金流與境外連結成立，將升級為國安層級案件，不是狗仔們卸責就可以解決的！

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法