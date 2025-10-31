APEC媒體直播林信義入場 「TAIWAN」、國旗一起現身

大會媒體中心直播畫面在介紹林信義入場時，螢幕上以「台灣」（TAIWAN）介紹，並放上我國國旗。（APEC台灣媒體團提供）

今年亞太經濟合作會議（APEC）經濟領袖會議今（31）日揭幕，我國領袖代表林信義約9時30分進入會場，被以「中華台北（Chinese Taipei）林信義會長（董事長）」介紹入場。值得注意的是，媒體中心現場直播畫面在介紹林信義入場時，螢幕字卡以「台灣」（TAIWAN）介紹，並放上我國國旗。

2025 APEC經濟領袖會議於南韓慶州和白國際會議中心舉辦，今日上午迎接各經濟體領袖代表入場並合影。

請繼續往下閱讀...

我國領袖代表林信義在國際貨幣基金（IMF）總裁喬治艾娃、越南國家主席梁強、美國財政部長貝森特（Scott Bessent）及泰國總理阿努廷（Anutin Charnvira）之後入場。

在林信義入場時，雖然司儀以「中華台北（Chinese Taipei）林信義會長（董事長）」介紹，但在大會媒體中心的轉播畫面中，以字卡說明林信義為「台灣」（TAIWAN），並秀出我國國旗。以及說明台灣總人口、GDP等數據，是南韓主要經濟夥伴及晶片競爭對手。

韓國國營有線電視台「KTV國民放送」轉播字卡也放上台灣國旗，並以韓文介紹為「台灣」的台衫投資公司會長林信義，以及台灣GDP、國土面積、2024年人口數，加入APEC的年份等。

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法