中配錢麗「鼓吹武統」遭除籍 許美華：盼比照亞亞遣送出境

華碩女員工、中國籍配偶錢麗，成立解放軍粉專鼓吹「武統」，陸委會昨證實，已請移民署廢止錢女的台灣身分和戶籍。反紫光奇遊團成員許美華發文回顧錢女的離譜行徑，並指錢女在台灣配合中國搞統戰的行徑實在太囂張，希望政府能比照今年3月處置亞亞、恩綺、小微等3位中配的做法，也把這位華碩中配員工遣送出境。

許美華在臉書發文表示，這個消息真是大快人心！並指若不是華碩一群正義熱血的員工前後接力，鍥而不捨的多次檢舉、陳情，也接受法院傳訊配合調查，不會有今天這個重要進展。對於華碩員工堅持不放棄的努力得到回報，許美華也直言「要給你們大大的掌聲」。

許美華透露，今年3月初左右，幾位華碩工程師開始跟她聯絡，說這位中配員工在台灣配合中國搞統戰的行徑實在太囂張，公司很多人都看不下去。於是他們開始向政府相關部門檢舉，希望政府能比照當時處置三位中配的做法，也把這位華碩中配員工遣送出境。

許美華指出，同樣在今年3月，中配亞亞、恩綺、小微分別因為鼓吹武統、讚揚解放軍等言論，被台灣政府廢止居留許可限期出境。當時，台灣社會對陸委會和移民署的強硬施政一片鼓掌叫好。但是，因為這位華碩中配錢麗已經拿到台灣身分和國籍，跟3位中配亞亞、恩綺、小微只有居留許可的情況很不一樣，也讓這個案件的後續發展格外值得注意。

許美華提到，這位中配錢麗在中國跟華碩派駐當地員工認識、結婚之後，來台任職於華碩的供應鏈部門，並積極參與工會組織，試圖「染紅」工會。之前這位中配就有許多離譜行徑，她不只舉報同事、公司為台獨，還成立「中國人民解放軍」臉書粉絲專頁，擔任管理員，整天高調歌頌解放軍軍容壯盛，散播武統言論。許多華碩員工因不滿檢舉她，在新北地方法院調查過程，也有人做證證明這名中配在公司發過許多統戰郵件。

此外，日前中國國台辦開通臉書粉專，台灣網友一片洗版抗議中國打壓台灣，這名中配卻火速上去留言讚聲，還建議國台辦對台灣網友提告。導致又有華碩員工受不了去進行檢舉，希望移民署能硬起來。

許美華表示，近日原本還在整理資料，跟華碩工程師討論還可以怎麼做，沒想到昨日就得知，陸委會已請移民署廢止錢女的台灣身分跟戶籍，回到居留的狀態。不過錢麗現在人還在台灣，針對自己被撤銷的台灣國籍和戶籍，正在進行訴願，政府要驅離她出境還有得等。

許美華也呼籲陸委會、移民署，目前錢麗依照台灣法律訴願程序中，至於驅離行動，希望在全案確定後，比照之前的三位中配，依法依事證強硬處置。

許美華在文末也提到，錢麗曾經跟同事說她非常討厭台灣人，同事問她「為什麼不回中國去？」錢麗卻回說「就像夫妻吵架，不可能就直接要鬧離婚吧？」，讓人質疑「誰跟中國是夫妻」、「更怪的是，他先生是台幹留在中國工作，但她卻在台灣，這很不合常理，明顯就是帶任務來台灣的。」許美華也說，希望台灣政府在法律程序完備之後，趕快送她回去中國。

今日中午許美華則是又發文指出，「跟大家說一下，昨晚關於華碩中配員工發文，我先封存。原因就不多說了」。她也強調「請大家繼續關注這個案例，直到她被驅逐出境」。

