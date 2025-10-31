淡化黃國昌角色？ 狗仔團被爆偷拍、跟監責任全推給「他」

媒體報導引述知情人士說法指出，近期幾位挨告的狗仔被約談時，都刻意淡化黃國昌（見圖）的角色，甚至將指揮調度的責任都推給一名攝影記者，推測應該是律師的訴訟策略，想藉此避免黃國昌捲入跟監風暴。（資料照）

立法院民眾黨團總召黃國昌爆出狗仔與駭客案，媒體報導指出，台北地檢署進行偵辦時發現，黃國昌及前永豐銀總經理張晉源於2021年前後曾多次一起前往香港，報導更引述知情人士指出，近期幾位挨告的狗仔被約談時都刻意淡化黃國昌的角色，甚至將指揮調度的責任都推給一名攝影記者，推測應該是律師的訴訟策略，想藉此避免黃國昌捲入跟監風暴。

據《鏡報》報導，台北地檢署偵辦黃國昌狗仔團案，分為兩條線進行調查，其一為調查聘用跟監狗仔的凱思國際金流，另一個則是查黃國昌在狗仔團裏面的角色。

報導引述知情人士說法透露，在2021年前後，傳聞黃國昌及他的麻吉前永豐銀總經理張晉源曾多次一起前往香港，此舉是否與凱思的金流有關尚待檢調進一步查證。不過以時間序來看，凱思國際是在2021年底成立，2022年4月，凱思即注資《民報》1000萬元並取得經營權，黃國昌好友張晉源也以凱思法人代表名義出任《民報》董事長，直到隔年6月才辭任。

報導質疑，當時黃國昌仍是時代力量的重要成員，背地裏卻以揭弊為由操控著媒體，明顯政媒不分。

知情人士也透露，近期幾位挨告的狗仔成員被檢調約談時，都刻意淡化黃國昌與他們開會、指揮狗仔隊的角色。同時還把所有指揮調度及決定跟監對象的責任，都推給在2022年1月底，被前中央社記者謝幸恩召募到狗仔團的林姓攝影記者身上。

知情人士認為，把責任全推給林姓攝影應該是律師的訴訟策略，除了是要設斷點避免黃國昌捲入跟監風暴，也可能提出凱思國際營業項目本來就有媒體，《民報》、《菱傳媒》都有合作協議，代表狗仔跟監政治人物是師出有名。

不過也有消息人士指出，有人已說出黃國昌平常和狗仔們開會的細節，檢調也已經掌握，黄國昌在狗仔工作群組中指揮及互動的對話。

