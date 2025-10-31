花蓮救災便當遭疑花近億元 潘俊霖：每天超過3.2萬個？

花蓮縣議員胡仁順昨曝光一張花蓮縣政府災害準備金的使用彙整表，其中救災工作相關人員的便當餐盒，花蓮縣府自行採購竟砸了近億元。圖為國民黨立委傅崐萁（左）、花蓮縣長徐榛蔚（右）。（資料照）

花蓮縣議員胡仁順昨曝光一張花蓮縣政府災害準備金的使用彙整表，其中救災工作相關人員的便當餐盒，花蓮縣府自行採購竟砸了近億元，引發外界議論。

前北市長柯文哲攝影官潘俊霖發文分析，依照先前縣府公布的數據，先前連假期間因為有較多志工，一餐發2.5萬個便當是最多的，平日則是約8千個，但換算下來，「在還有慈濟、多個義煮團的情況下，為什麼會買到每天超過3萬2千個便當？」

請繼續往下閱讀...

政治評論員吳崑玉則是轉貼潘的發文並直言「便當吃完就沒了，沒有證據殘留，只留下單據，而單據是人開的」。

針對胡仁順提出質疑，花蓮縣府昨也駁斥稱「與事實全不符」，並指便當採購是開口契約，依實際用量「實支實付」，截至昨天金額為4千92萬餘元，絕無所謂「花近億元買便當」情事，也沒有阻擋義煮團入災區。

潘俊霖在臉書發文指出，「我不知道該用什麼形容，便當吃了近億元？！」他表示10月22日決標的緊急採購便當經費，在9月23日至10月7日共15天，花了1560萬元，每天平均採購1萬400個便當，當時縣府表示這包括國軍、救災人員、災民、志工們，他覺得是合理的。

潘俊霖質疑，「但現在我看到的是，截至10月20日共28天，縣府花了災準金9166萬7040元在救災工作相關人員便當餐盒等。若算每個便當100元，共採購了91萬6670個便當」，等於每日平均超過3萬2千個便當。

潘俊霖表示，以目前縣府公布過的數據，連假時一餐2.5萬個是最多的，平日約8千個。他也批評「在還有慈濟、多個義煮團的情況下，為什麼會買到每天超過3萬2千個便當、花費近億元？」

吳崑玉也轉貼潘俊霖的發文，並直言「是不是？早說了，錢，一切都是為了錢~~便當吃完就沒了，沒有證據殘留，只留下單據，而單據是人開的~~懂了嗎？」

相關新聞請見︰

花蓮縣府遭爆花快1億元買救災便當嗆告 議員胡仁順：要告來告我

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法