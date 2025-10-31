為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    首頁 > 政治

    國安17項策略 張惇涵：21部法律、120項工作逐步上路

    2025/10/31 07:55 記者鍾麗華／台北報導
    行政院秘書長張惇涵接受本報專訪時表示，因應國軍滲透威脅的軍事審判制度要重新檢討上路，除軍審法修正外，軍法官人事條例、軍事法庭組織、軍事檢察署組織法的「軍審四法」，目前密集討論中，「時機到了，準備完整，就會逐一上路」。（記者陳宇睿攝）

    行政院秘書長張惇涵接受本報專訪時表示，因應國軍滲透威脅的軍事審判制度要重新檢討上路，除軍審法修正外，軍法官人事條例、軍事法庭組織、軍事檢察署組織法的「軍審四法」，目前密集討論中，「時機到了，準備完整，就會逐一上路」。（記者陳宇睿攝）

    賴總統3月召開國安高層會議，提出面對中國統戰滲透的17項因應策略，行政院秘書長張惇涵接受本報專訪時表示，因應國軍滲透威脅，軍事審判制度要重新檢討上路，除「軍事審判法」、「軍法官人事條例」修法外，並制定「軍事法院組織法」、「軍事檢察署組織法」，「軍審四法」目前正密集討論中，「時機到了，準備完整，就會逐一上路」。

    張惇涵指出，17項因應措施是針對中共對台的五大威脅，包括對主權危害、國軍滲透、混淆國人對國家認同、透過兩岸交流促統、以及藉「融合發展」吸納台商與台青的威脅。行政院已盤點21部法律要修法或立法，還要修正行政命令以及相關計畫與行政措施等，總計有超過120項工作。

    張惇涵說，有的工作已開始做了，除強化韌性特別條例外，已經通過的修法，包括資通安全管理法、產業創新條例以及立法院剛完成初審的海纜七法，把海纜納入關鍵基礎設施，加重違法船舶處罰，破壞自來水與天然氣等管線的刑責比照破壞海底電纜辦理，另強制船舶開啟自動辨識系統。

    張惇涵指出，還有法案仍在各部會與行政院討論，例如因應國軍滲透威脅的軍事審判制度，要重新檢討上路，「軍事審判法」、「軍法官人事條例」、「軍事法院組織法」、「軍事檢察署組織法」的「軍審四法」，目前正密集討論中，其他包括國安法、陸海空軍刑法等，也都還在討論階段，會循序漸進推動。

    至於其他行政命令或相關計劃、措施，張惇涵說明，明年度國防預算，依照「北約模式」達到GDP的3％，其實這也是在17項因應策略中；此外，陸委會4月對兩岸條例函釋，禁止軍公教持有中共居民身分證及定居證，公務員赴中港澳如接觸到中共官方相關人士必須通報或揭露，以及軍公教要具結是否在中國設籍與居住證。在教育部分，高等教育深耕計畫，禁止拿經費赴中國進行交流。

