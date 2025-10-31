為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    首頁 > 政治

    談黃國昌案 張惇涵：「黨狗駭媒」不該合在一起

    2025/10/31 10:20 記者鍾麗華／台北報導
    立院民眾黨團總召黃國昌爆出養狗仔與駭客案，行政院秘書長張惇涵接受本報「官我什麼事」專訪時表示，過去有人主張黨政軍應該退出媒體，如果還堅持這樣的主張的話，「黨狗駭媒」更不應該合在一起。（記者陳宇睿攝）

    立法院民眾黨團總召黃國昌爆出狗仔與駭客案，行政院秘書長張惇涵接受本報「官我什麼事」專訪時表示，過去有人主張黨政軍應退出媒體，如果還堅持這樣主張的話，「黨狗駭媒」更不該合在一起。對於黃國昌向央廣索取褒忠分台的發射機等資料，他也透露，過去沒有立委向央廣索取基地台與關鍵基礎設施的機敏資料，不過，央廣提供資料給黃國昌時，已有過濾。

    張惇涵指出，過去一段時間以來，確實有很多特定政治人物或內閣部會首長，遭到疑似狗仔跟監，包括行政院前政委張景森、前秘書長龔明鑫等人，至於是否提告，行政院會尊重當事人意願，也會提供法律協助，行政院長卓榮泰不斷向閣員強調，隨時要提高警覺。

    對於黃國昌向央廣索資，是宣稱媒體報導「央廣詐領補助費、消費設施有疑慮」，但卻索取褒忠分台的發射機、工作數據資料及電費單等資料，這些資料有無涉及機密？拼湊後是否可能進而影響關鍵基礎設施安全？

    張惇涵強調，雖然民主政治或民主憲政，行政院要向立法院負責，但立委索資，是否有超乎常理、有無違反基本人權、憲政與民主政治的運作精神，以及危害國安、資安或個人隱私疑慮，部會首長都必須要審慎評估。

    張惇涵表示，據他了解，央廣確實過去沒有被索取過這樣的資料，且基地台發射資料很技術性，也涉及到關鍵基礎設施的機敏內容，所以央廣與文化部非常有警覺性，在提供資料時，已做一定程度過濾，提供的資料不是密件，也過濾掉涉及國家安全機密的內容。

    張惇涵說，行政院或各部會提供資料給立法院，不能違反「個人資料保護法」，且「政府資訊公開法」第18條也有相關規定，對於有國家安全疑慮的機敏資料，政府內部還在開會、尚未做成意思表示的內容，以及涉及個人隱私等，可以不提供，還是有其限度與法律規範。

