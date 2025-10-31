為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    首頁 > 政治

    川習會沒談台灣問題 矢板明夫：美國支持態度沒有變

    2025/10/31 08:04 即時新聞／綜合報導
    矢板明夫分析，川習會沒有談到台灣問題，對台灣來說可以說是一個利好，並指「美國不表態，就說明支持台灣的態度並沒有變」。（法新社）

    矢板明夫分析，川習會沒有談到台灣問題，對台灣來說可以說是一個利好，並指「美國不表態，就說明支持台灣的態度並沒有變」。（法新社）

    美國總統川普昨在南韓與中國國家主席習近平舉行面對面會談，資深媒體人矢板明夫發文指出，會後美國同意對中國降低10%的關稅，但他認為美國的成果更大，因為對中國的關稅是美國臨時加上去的，但中國需要付出的就不同了。他也分析，川習會沒有談到台灣問題，對台灣來說可以說是一個利好，並指「美國不表態，就說明支持台灣的態度並沒有變」。

    矢板明夫在臉書發文指出，川普和習近平主席昨進行會談，在會談後川普發文報告了會談的成果，包含：
    1、中國開始買進大豆、高粱等農產品，我們的農民將會非常高興！農民們應該立即出去購買更多的土地和更大的拖拉機。感謝習主席！
    2、中國同意在今後一年、繼續公開且自由地提供稀土、關鍵礦物、磁鐵等。
    3、中國已堅定地聲明，將努力合作阻止芬太尼流入美國，協助終結芬太尼危機。
    4、中國同意開啟採購美國能源的程序，可能出現超大規模採購阿拉斯加州石油和天然氣。

    矢板明夫表示，川普強調「今天達成的這些協議，將為數百萬美國人帶來繁榮與安全」。作為回報，美國同意對中國降低10%的關稅。可以說，這場會談雙方都取得了一定的成果，不過矢板明夫認為，對美國來說，成果更大一些。

    矢板明夫說明，因為對中國的關稅是美國臨時加上去的。今天降下來，明天還可以加上去。而且加多少或降多少，都是川普隨口說了算。但中國需要付出的就不同了。從美國買大豆、買石油都需要花真金白銀。阻止芬太尼進入美國，也可以幫助美國解決實質上的社會問題。還有中國出口美國的稀土管制延期一年實施，為美國爭取了寶貴的時間。有了一年的準備時間，美國從別的國家購買稀土以及自己開發稀土，就很有可能變得從從容容、游刃有餘了。

    矢板明夫提到，川習會沒有談到台灣問題。對台灣來說，可以說是一個利好。他表示，「俗話說：沒有消息就是好消息」。根據媒體報導，中國這次對美國做出一些讓步，是想換取川普總統在對台灣問題上的表態，例如「不支持台灣獨立」等等。但是川普沒有買單。會談前他說了「台灣就是台灣」，認為沒必要和中國溝通這個問題。

    矢板明夫認為，美國不表態，就說明支持台灣的態度並沒有變。習近平要想在台灣海峽搞事情的時候，不得不掂量一下美國的反應。

