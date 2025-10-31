為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    政治

    林佳龍挺林岱樺引議 黃暐瀚揭背後原因：一點都不驚訝

    2025/10/31 08:22 即時新聞／綜合報導
    針對民進黨2026高雄市長黨內初選，外交部長林佳龍等正國會要角宣傳立委林岱樺的造勢晚會，引發外界議論。資深媒體人黃暐瀚直言，他對此「一點都不驚訝」，並指林佳龍是正國會掌門人，派系同志要參選，必須先力挺同志、相信同志。至於這樣力挺會不會受傷？不在考慮之列。

    林岱樺先前因涉詐領助理費等案遭起訴，但她參加黨內高雄市長初選步調不停歇，正國會掌門人林佳龍，及立委黃秀芳、陳秀寳、王義川、新北市議員卓冠廷、陳乃瑜等正國會成員，近日都發文支持林岱樺，引發外界關注。

    黃暐瀚在臉書發文指出，外界對於林佳龍挺林岱樺感到驚訝，也有人詢問他「你不驚訝嗎？」不過對此黃暐瀚直言「不驚訝，一點都不驚訝」，並指「林佳龍是正國會掌門人，派系同志要參選，同志想拚無罪，你要先力挺同志、相信同志」。

    黃暐瀚分析，之後會有兩個狀況，致使林岱樺無法代表民進黨參選高雄市長：其一是「民調不是第一」，其二是「廉政會不予提名」，也就是被判有罪。黃暐瀚表示，到那個時候，民進黨最擔心的，就是沒提名的人不服氣，搞分裂，甚至脫黨參選。

    黃暐瀚說，真到這個時候，誰能Hold住局面？只有一路送暖，不離不棄的「帶頭大哥」，才有辦法講得上話，才夠份量說得動人。

    黃暐瀚也強調，這是派系掌門人，在「這個階段」該做的事，至於這樣力挺會不會受傷？不在考慮之列。

