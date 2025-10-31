花蓮縣府遭爆花快1億元買救災便當嗆告 議員胡仁順：要告來告我

民進黨花蓮縣議員胡仁順。（資料照）

民進黨花蓮縣議員胡仁順週四（30日）踢爆，光復鄉受創救災期間，花蓮縣府自行採購便當竟砸了近億元，檢視過往縣府公布的數據，採購便當數量根本和這筆鉅額對不上，引發輿論熱議，花蓮縣政府隨後發聲駁斥還嗆告。對此，胡仁順回擊：「不用去告誰，要告來告我！」

胡仁順30日在臉書踢爆花蓮縣府在9月23日至10月20日這28天，花了災害準備金9166萬7040元在救災工作相關人員便當餐盒，若以每個便當要價100元去算，總共採購91萬6670個便當，每天平均超過3.2萬個便當。但以目前縣府公布過的數據，就算是連價，一餐2.5萬個已經是最多的，平日約莫8千個，而且在還有慈濟、多個義煮團的情況下，為何花蓮縣府可以買到每天超過3.2萬個便當、花費近億元？

請繼續往下閱讀...

消息一出輿論炸鍋，不少人嘲諷「難怪當初不讓義煮團進災區」。花蓮縣府馬上發聲駁斥說，相關說法與與事實全不相符，縣府將蒐集相關證據，依法查處。花蓮縣府指稱，有關採購金額係屬「開口契約」，並非實際花費。開口契約乃依實際使用量「實支實付」，截至10月30日止，實際執行金額為4092萬餘元，絕無所謂「便當花費近億元」情事。

花蓮縣府補充指出，救災期間每日由村鄰長及救災人員等基本需求約3000個便當，災害初期更有大量志工湧入，尤其連假期間每日人數逾萬，整體救災期間累計服務人次估達40萬，各單位皆全力滿足災民、救災人員及志工的餐食需求，「針對外界傳言，縣府再次澄清，從未有任何阻擋義煮團進入災區之情事。縣府與多個義煮團體、義廚群組密切合作，攜手提供災民與救災人員熱食，共同守護第一線。」

「花蓮縣政府呼籲外界理性看待救災工作，勿以錯誤資訊製造社會混亂。面對網路不實訊息，請鄉親以縣府及中央官方發布資訊為準，切勿輕信或轉傳，以免誤導視聽、打擊第一線救災同仁士氣。對於蓄意造謠者，縣府將依法蒐證，依《災害防救法》第53條及《社會秩序維護法》第63條嚴辦，以正視聽、維護公信。」

對此，胡仁順週四晚間做出回應，「縣府給議員的數字，標題是『114年度災害準備金動支案件彙整表』，且『截至114年10月20日』。在便當這欄，就是寫著9166萬7040元，任誰看都會如此解讀。全表格列出的都是已執行或是發包金額，如果這行是匡列預算，本就應該特別註明，並加註使用狀況。若真如縣府所澄清，今天的問題就是出在縣府做事極不精準、無法提供即時正確數字。」

胡仁順最後表示，「不用去告誰，要告來告我！若有網友因這篇被告，請來找我。對了，匡列9100萬的意思就是，買便當可以買到9100萬元。這種匡列法合理嗎？」

花蓮縣議員胡仁順發文嗆縣政，要告來告我。（擷取自胡仁順臉書）

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法