新竹市府花1.18億修自由車場卻無法比賽 議員要求究責

新竹市花1.18億整修自由車場卻無法比賽，市議員劉彥伶稱「250賽道當然要」，但市府修爛的車場仍需究責。（照片由劉彥伶提供）

新竹市府今天發布新聞稿稱擬在南寮的運動公園規劃興建符合國際標準的250公尺室內自由車場，且預計投入15-20億元經費，但市府斥資1.18億整修1年半的自由車場悄悄在8月底驗收，卻僅能練習無法比賽，對此，長期關心自由車場地的市議員劉彥伶稱250賽道當然要，但花1.18億公帑換來「不能比賽」的場地，市府仍需究責到底，她也絕不會讓選手的權益因市府的卸責受影響。

劉彥伶說，市府今天以新聞稿宣布要做她多次在議事堂建議與督促建置的250自由車場賽道。縱然值得慶幸開啟國際級自由車場的規劃，但市府難道不需為整修到不能比賽用的場地負責?花了1.18億的公帑跑去哪了？當初代理市長邱臣遠、教育處前任處長林立生、工務處長陳明錚信誓旦旦說會如期如質完成的自由車場，如今變成耗費1.18億公帑整修的車場，除造成裁判長摔斷手，更無法辦理世壯運頤笑國際，如今完工驗收卻破破爛爛還有裂縫的場地竟要叫選手吞來當練習使用，即便號稱驗收，仍舊無法做正式比賽使用。

她批市府的新聞很明顯的就是要掩蓋無法修好的自由車的事實才刻意帶風向發布要做室內250賽道，究市府有沒有要做250賽道？市府的預算書才是市府真心話，正逢議會審預算期間，市府到底有無真心想做？她只看到規劃設計費用卻未見其他施工經費，且僅編列在其他名目底下號稱要給自由車場使用。如果市府真的關心自由車場，為何無法編列一筆專屬的經費給「自由車場」，讓人質疑恐怕是像「爭取輝達來竹市」那樣的畫大餅?

