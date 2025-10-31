傅崐萁又要300億！重建條例將三讀 網灌爆：這次要拿幾億買便當？

傅崐萁夫婦倆的臉書被網友灌爆。（資料照）

民進黨花蓮縣議員胡仁順週四（30日）踢爆，光復鄉受創救災期間，花蓮縣府自行採購便當竟砸了近億元，檢視過往縣府公布的數據，採購便當數量根本和這筆鉅額對不上，引發輿論熱議。而縣長徐榛蔚的立委老公傅崐萁，同日在社群PO文預告馬太鞍溪災後重建條例將於週五（31日）三讀通過，為災區「爭取」300億，結果遭大批網友灌爆，狠酸「挖走300億，這次要拿幾億買便當？」

胡仁順週四在臉書PO出花蓮114年度災害準備金動支案件彙整表，其中一項名為「馬太鞍堰塞湖災害－救災工作相關人員便當餐盒等」的支出，就花了9166萬7040元。

胡仁順驚呼：「便當吃了近億元？！10/22決標的緊急採購便當經費，9/23至10/7共15天，是花了1560萬元，每天平均採購1萬400個便當，當時縣府表示這包括國軍、救災人員、災民、志工們，我覺得是合理的。但現在我看到的是，截至10/20共28天，縣府花了災準金9166萬7040元在救災工作相關人員便當餐盒等。若算每個便當100元，共採購了91萬6670個便當，每日平均超過3萬2千個便當！以目前縣府公布過的數據，連假時一餐2.5萬個是最多的，平日約8000個。在還有慈濟、多個義煮團的情況下，為什麼會買到每天超過3萬2千個便當、花費近億元？」

消息曝光後，輿論馬上炸鍋。而傅崐萁同日在臉書發文預告，「朝野協商完成，馬太鞍溪災後重建條例明天將三讀通過，堰塞湖災區重建300億 ，尊重鄉親及部落自主復原家園。……感謝各政黨本著對災民的同理心，同意將總經費隨著時間的滾動檢討災情的嚴重性而整體提高到300億元，中央地方同心救災重建，希望馬太鞍溪地區能加快速度，早日恢復青山綠水，鄉親重享安居樂業的生活！」

貼文一出，留言區馬上湧入大批網友嘲諷，「挖走300億，這次要拿幾億買便當？」、「300億，這次可以買多少便當？」、「什麼便當有辦法吃到近一億，數量、單價怎麼算的？」、「這樣夠嗎？便當這樣不夠吧」、「便當都買快一億ㄌ，真的辛苦了」、「明年的便當有著落了」、「便當吃了快一億，現在又要拐吃騙幹300億進口袋？」、「繼續躺著賺，繼續當山大王」。

徐榛蔚週四也在臉書發文，談嚴防非洲豬瘟，底下也是被網友灌爆，「現在不能叫花蓮皇后了要叫便當王」、「九千多萬的便當都是為花蓮謀福利！不怕花蓮人沒有便當吃，謝謝縣長的恩惠」、「ㄧ億元的便當主菜是有魚翅燕窩配菜是天山雪蓮？」、「好想看看便當菜色，這輩子沒吃過快一億的便當」、「我去災區幫忙，都沒有吃到一億元的便當！太不講義氣了」、「便當能夠搞到億，真的妳厲害」。

傅崐萁PO文預告馬太鞍溪災後重建條例將三讀通過，為災區「爭取」300億，遭大批網友灌爆。（圖翻攝自傅崐萁臉書）

