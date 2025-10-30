霧峰「燕圾湖」餿水溢流 環保局長竟回：土可以吸水

霧峰掩埋場驚人廚餘谷畫面被網友嘲諷。（江和樹議員提供）

台中爆發非洲豬瘟，豬隻禁餵廚餘10天期間，台中每天200噸廚餘倒成「廚餘海、燕圾湖」，盧市府被罵到趕緊停用包括霧峰、西屯、太平、潭子、烏日等區共9處掩埋場，今（30日）起只剩文山、沙鹿、后里3場可倒廚餘。民進黨台中市議員江肇國今天踢爆，霧峰掩埋場已經開始出現現廚餘水外溢狀況，環保局長卻稱「土可以吸水」，不會流出去，讓他相當傻眼。

江肇國週四在臉書曝光霧峰廚餘掩埋場空拍圖指出，被譏諷是「燕圾湖」的廚餘坑開始「溢流」，而且不只餿水，空拍圖可以看到壓在覆土上一袋袋的白色太空包，其實是文山焚化爐的焚化底渣，底渣水也跟著餿水外洩。而掩埋場附近就是烏溪和阿罩霧圳，「這些餿水、底渣水沿著水流滲入土壤及水源，造成污染就是大家最擔心的事！這也是市府偷懶未使用防水布的後果！ 」

江肇國隨後又PO文砲轟，「盧市府的廚餘處理，荒謬至極。10/22豬瘟爆發，全國禁用廚餘餵豬，中市府為了清廚餘，想到『掩埋』這招。中央給指引，表示只能用合法掩埋場，並且按規範覆土，結果台中環保局翻出12座舊掩埋場傾倒廚餘。結果更離譜的在後面，環保局說『以前做過防水，所以不用再鋪防水布』，完全沒有依照指引重新檢查設計量、更新防水層。這些掩埋場都用了十幾二十年，防水早就老化，現在還要拿來倒可能含有病菌的廚餘？」

「結果霧峰掩埋場今天真的出事，餿水外溢流向烏溪、阿罩霧圳。在議會質詢的時候，局長竟然回答『土可以吸水，不會流出去』……這種回答，市民誰能接受？連副市長都看不下去，直接說『該用防水布就要用』。整起事件，從頭到尾就是市府便宜行事、卸責推拖。面對豬瘟防疫就已經亂七八糟，現在更被盧市府搞成環境災難！」

