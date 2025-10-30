為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁 > 政治

    霧峰「燕圾湖」餿水溢流 環保局長竟回：土可以吸水

    2025/10/30 23:49 即時新聞／綜合報導
    霧峰掩埋場驚人廚餘谷畫面被網友嘲諷。（江和樹議員提供）

    霧峰掩埋場驚人廚餘谷畫面被網友嘲諷。（江和樹議員提供）

    台中爆發非洲豬瘟，豬隻禁餵廚餘10天期間，台中每天200噸廚餘倒成「廚餘海、燕圾湖」，盧市府被罵到趕緊停用包括霧峰、西屯、太平、潭子、烏日等區共9處掩埋場，今（30日）起只剩文山、沙鹿、后里3場可倒廚餘。民進黨台中市議員江肇國今天踢爆，霧峰掩埋場已經開始出現現廚餘水外溢狀況，環保局長卻稱「土可以吸水」，不會流出去，讓他相當傻眼。

    江肇國週四在臉書曝光霧峰廚餘掩埋場空拍圖指出，被譏諷是「燕圾湖」的廚餘坑開始「溢流」，而且不只餿水，空拍圖可以看到壓在覆土上一袋袋的白色太空包，其實是文山焚化爐的焚化底渣，底渣水也跟著餿水外洩。而掩埋場附近就是烏溪和阿罩霧圳，「這些餿水、底渣水沿著水流滲入土壤及水源，造成污染就是大家最擔心的事！這也是市府偷懶未使用防水布的後果！ 」

    江肇國隨後又PO文砲轟，「盧市府的廚餘處理，荒謬至極。10/22豬瘟爆發，全國禁用廚餘餵豬，中市府為了清廚餘，想到『掩埋』這招。中央給指引，表示只能用合法掩埋場，並且按規範覆土，結果台中環保局翻出12座舊掩埋場傾倒廚餘。結果更離譜的在後面，環保局說『以前做過防水，所以不用再鋪防水布』，完全沒有依照指引重新檢查設計量、更新防水層。這些掩埋場都用了十幾二十年，防水早就老化，現在還要拿來倒可能含有病菌的廚餘？」

    「結果霧峰掩埋場今天真的出事，餿水外溢流向烏溪、阿罩霧圳。在議會質詢的時候，局長竟然回答『土可以吸水，不會流出去』……這種回答，市民誰能接受？連副市長都看不下去，直接說『該用防水布就要用』。整起事件，從頭到尾就是市府便宜行事、卸責推拖。面對豬瘟防疫就已經亂七八糟，現在更被盧市府搞成環境災難！」

    相關新聞請見：台中廚餘「燕圾湖」開始溢流！ 不只餿水外洩 空拍圖曝光

    免費訂閱《自由體育》電子報

    熱門賽事、球星動態不漏接

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖 圖 圖
    圖 圖 圖
    相關新聞
    政治今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應
    載入中
    關閉
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播