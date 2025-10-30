「近零碳建築」升格國家核心戰略 賴清德拋淨零轉型3任務

總統賴清德今天主持「國家氣候變遷對策委員會」第五次委員會議。（總統府提供）

總統賴清德今（30日）主持國家氣候變遷對策委員會第五次會議，針對2050淨零轉型目標，將「近零碳建築」提升為國家核心戰略，並向行政團隊交付3項核心任務，為台灣的居住品質與國土韌性打下關鍵基礎。

據總統府發言人郭雅慧會後轉述，賴清德席間裁示，台灣一定要達成2050淨零轉型的國家目標，住商部門是不可或缺的一環，追求的不僅是建築的節能減碳，更要為所有人打造一個在極端氣候衝擊下，依然能夠安全、舒適、有尊嚴的永續家園。因此，「近零碳建築」必須從過去的示範推廣，提升到「目標導向」的國家核心戰略層次。

據此，賴清德向行政團隊交付3項核心任務，首先是從最根本的「既有建築」著手，將由公部門率先示範，全國中央機關及國營事業在2028年底前，完成所轄建築的能效盤點，以及改善規劃。其次，為台灣的建築產業擘畫發展藍圖，加速盤點低碳建材、創新工法與建築智慧化技術，並研議制訂2030年、2035年的階段性目標與強制性標準規範；同時提出涵蓋法規及誘因的完整方案，引導業者投入創新、共同升級。

第三項任務，將視野從單一建築提升到整體的國土安全格局，內政部推進「由點到面」的系統性規劃，從個別建築改造、擴展到整體社區更新，最終提升到都市計畫與國土安全的戰略層級；將廣設都市的綠帶與生態廊道，為城市降溫、為國土吸納衝擊，全面提升台灣城鄉整體的氣候韌性。

針對「國民健康」，賴清德也提出2項裁示，第一，要建構更全面的「國民健康與空氣品質守護機制」，制定跨部會的「空氣污染與疾病防治國家戰略」，將「預防醫學」的觀念，納入環境政策的核心，同時要深化「科學為本」及「循證治理」的決策模式，強化健康和環境的資料共享，完善風險評估的機制，並優先應用在高風險族群的辨識與保護上。

第二，要讓校園擁有良好的空氣品質，跨部會推動「校園空氣品質防護策略」。在校外，要嚴格管控鄰近的污染源，也要和地方政府合作，擴大劃設「空氣品質維護區」；在校內，則要建立從監測、通報到應變的標準作業流程，確保任何突發狀況下，學校都能夠在第一時間，啟動最有效的防護。

