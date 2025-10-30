「川習會」未提台灣議題 總統府：台美溝通順暢持續合作

「川習會」今（30）日正式在南韓釜山舉行。（歐新社）

「川習會」今（30）日在韓國釜山登場，美國總統川普透露會中完全沒有談到台灣議題。對此，總統府發言人郭雅慧回應，樂見任何有助於確保區域安全穩定、降低風險的努力，台美保持密切聯繫、彼此溝通都很順暢，未來也會持續合作、共同致力維護區域安全、穩定、繁榮。

總統府今晚召開國家氣候變遷對策委員會第5次委員會議會後記者會，媒體關切，川習會未提及台灣議題，總統府事前是否有所掌握？而中美協議預料很快就會簽署，台美貿易協議是否也有望加速簽署？

郭雅慧回應，對於美中領袖會談，總統府一直都有持續關注，立場是非常樂見任何有助於確保區域安全穩定現狀，也很樂見像這樣能夠降低各種單邊行為對於區域所帶來的衝擊，持續做一些降低風險的努力，很樂見中美領袖有這樣的交流及溝通。

郭雅慧強調，一如過去所說，台灣會與美方持續保持密切聯繫，彼此溝通都很順暢，未來也會持續與美國合作，共同致力維護區域，尤其是印太和台海的區域安全、穩定、繁榮，會持續朝這個目標，並維持過去的溝通，朝這個方向持續努力。

