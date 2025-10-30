為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    首頁 > 政治

    防堵豬瘟管制中國電商被藍白批評 沈有忠霸氣反擊：告訴政府錯在哪！

    2025/10/30 22:11 即時新聞／綜合報導
    陸委會副主委沈有忠。（資料照）

    陸委會副主委沈有忠。（資料照）

    台中爆發非洲豬瘟，民進黨有人質疑可能與中國淘寶等電商平台輸入有關，因為這些跨境電商平台長期在台營運，但始終未設立在台公司納管，恐成疫情破口。行政院長卓榮泰近日要求相關部會研擬境外電商限期落地納管，卻被藍白指責。對此，陸委會副主委沈有忠跳出來強硬反擊，強調相關措施都是為了補救豬瘟破口，如果相關作為真的有錯，「請告訴政府錯在哪裡！」

    台中梧棲養豬場爆發非洲豬瘟震驚全國，境外電商網購平台被指涉有販售海外疫區的豬肉製品，恐淪防疫破口。其中中華郵政自今年8月起，承接大量拼多多、淘寶貨品至台中、高雄港的配送業務，共有上百貨櫃、逾15萬件，這些電商平台有不少肉類香腸、含豬肉月餅，以「小包衝關」躲避防疫防線，綠營要求主管單位及平台業者要負起責任，嚴格杜絕郵包交叉污染。

    不過藍白反過來批民進黨政府都在造謠，混淆資訊，賴政府懷疑非洲豬瘟是從進口郵包進入台灣，認為現在的非洲豬瘟不是國內自己有，明指暗指都在說來自境外，民進黨卻從來不提自己的邊境管控責任。

    而沈有忠今晚在Threads上發文，「我是陸委會副主委沈有忠，我替我說的話負責。政府目前在檢討淘寶等電商的管理措施，出發點是補救豬瘟破口，並且堅持依法處理。第一，台灣防堵豬瘟很成功，如今出現破口，應該盡全力把所有可能的漏洞補起來，才能照顧國人和辛苦的豬農。第二，政府所有作為，都是依法行政。台灣是法治社會，防堵台中的豬瘟漏洞，應該不分藍綠，電商如果有一點點的疑慮，我們從法律層面檢討。如果以上的作為有錯，請告訴政府錯在哪裡！」

    網友紛紛表示，「最後一句鏗鏘有力，如果有意見，請理直氣和的好好講出覺得政府哪裡做錯，怎麼做更好，不要只會張嘴咆哮」、「支持副主委！」、「不好好溝通只會咆哮對豬瘟一點幫助都沒有」、「白藍黨根本沒有把台灣前途放在心上，都是為了鬥而鬥，真的是臭不可聞，支持副主委，該強硬就要強硬」、「在這艱難的時刻，您必須堅定依法處理的立場，我身為國民也會肯定與支持」、「支持政府與副主委實施管制，並依法追究」。

