盧市府大落漆！豬瘟疫調狀況外 台中購物節登錄QR Code也印錯

台中市議員周永鴻批市長盧秀燕疫情當前以台中購物節為優先，竟連購物節也出包。（記者蘇孟娟攝）

台中爆非洲豬瘟，疫調狀況百出，市政府忙滅火，台中市議員周永鴻今揭日前市長盧秀燕丟下豬瘟防疫說明記者會，堅持主持台中購物節宣傳大會，結果近來被發現連已經舉辦7年的台中購物節都大落漆，提供給商家的宣傳海報大出包，竟連登錄消費的QR Code都出錯，造成店家不便。周永鴻狠批盧秀燕防疫失靈，連拚經濟也螺絲掉滿地。

經發局說明，這屆台中購物節總計涵蓋全市26萬店家，包含逾2萬家開立收據的合作或優惠店家，其中902家專用QR code發生錯誤，均已在27日完成補正重新寄送給店家，並持續掌握店家狀況予以協助。

台中購物節已在24日起跑，為期2個月，但台中市爆發非洲豬瘟，市府為疫調忙到焦頭爛額。周永鴻指出，台中市府疫調狀況百出，結果連已經舉辦第7屆的台中購物節也跟著出包。

周永鴻說，部分店家因為免用統一發票，經發局今年在宣傳海報上加印供消費者登錄的QR code，但他接到不少店家陳情QR code錯誤的狀況，因為出錯太多，商圈理事長在LINE群組請商家「回報災情」。

周永鴻批評，盧秀燕每年砸下逾3億辦台中購物節，還十分自豪，但實際帶動的商機成效備受質疑，現在連基本行政作業都出錯，讓參加購物節的商家未嘗商機先吃苦頭，顯示市府的螺絲已經掉滿地。

周永鴻表示，台中爆發非洲豬瘟疫情、防疫失靈之際，盧秀燕仍把聲望寄託在購物節，疫情當前，還動員民政局通令各區公所宣傳購物節，當作政績的浮木想轉移焦點，結果抓著的不是浮木，而是「朽木」。

