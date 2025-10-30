為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    首頁 > 政治

    「川習會」未談台灣 民進黨：疑美棄台論不攻自破

    2025/10/30 21:39 記者陳政宇／台北報導
    川習會今（30）日在韓國釜山正式登場。（法新社）

    「川習會」今（30）日在韓國釜山登場，美國總統川普透露會中完全沒有談到台灣問題。對此，民進黨中國部主任吳峻鋕強調，川習會前後各種有關台灣會被出賣的風向，都已經證實是錯誤判斷、不攻自破，呼籲全民團結，不被中國認知戰影響。

    吳峻鋕今天在民進黨發言人韓瑩主持的直播節目「午青LIVE」指出，「川習會」這天，國民黨前立委吳斯懷卻搶先一早投書媒體定調「民進黨裝睡」，並藉貶低川普來捧中國。

    吳峻鋕說明，美國對台灣的戰略價值認知非常清楚，川普也「確實理解」台灣的重要性，前美國白宮副國安顧問博明（Matt Pottinger）表示，那些川普出賣台灣做交易等說法，都是中國共產黨在美國媒體放出的試探性消息，就是要洗風向。

    韓瑩批評，明知中國在後面帶風向，但國內前軍系立委還有在野黨人士，卻跟上疑美棄台的言論，這是一個很大的危機，表示他們接收到中國的指示，配合進行認知作戰。韓瑩指出，中國當前的輿論操作目標，不在於讓台灣人喜歡中國，而是試圖分化台灣社會、讓人民彼此對立、甚至「討厭自己的國家」，這正是認知戰的核心手法。

    吳峻鋕強調，「川習會」結束後，川普本人都已清楚說明沒有討論台灣議題，川習會前後各種有關台灣會被出賣的風向，都已經證實是錯誤判斷、不攻自破，現在看起來，更沒有達到他們所期望的成果。台灣民眾也需要團結一致，才不會被中國認知作戰影響。

