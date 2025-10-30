備役替代役男也須召集訓練 桃園今年7梯次將訓練1800人

備役替代役男接受「實彈射擊」召集訓練。（桃園市政府提供）

賴清德總統去年成立「全社會防衛韌性委員會」，盼能強化國家在緊急狀態與天然災害時的應變能力，近期藝人閃兵案延燒，讓各界更關注兵役制度，「備役」指服役期滿並退伍後，在服役年齡限制內於必要時被召集的役男，對象包括退伍的一般役男、替代役男。桃園市政府民政局今年針對備役替代役男，共召集7梯次、訓練1800人，是2022年召集1梯次、訓練225人的8倍，創下歷年新高。

市府民政局長劉思遠說，桃市響應中央政策，積極推動備役替代役男召集作業，目前共2萬5658位，原是1年1召，前年起逐步增加，從召訓2梯次、415人，增為去年4梯次、840人，今年更達7梯次、1800人，透過實務與模組化訓練課程，厚植「城市防災」量能。

今年接受召集的備役替代役男，分為2天的「實彈射擊」3梯次、4天的「初級救護技術員（EMT-1）繼續教育」4梯次，人力運用上分為「防災救護組」、「治安維護組」。

防災救護組的任務包括投入消防、收容、醫療大隊與災防協助中心等工作，治安維護組的任務則是組織民防團、物資與環保大隊，達到強化城鎮韌性、後勤支援網絡等目的，訓練過程會著重在提升役男面對複合式災害的即戰力與協同應變能力等。

至於市內現役替代役男105人，須進行每月16小時的基礎民防課程、每季8小時的法紀教育等，依實用目的規劃的課程包括攀岩活動、無人機應用災防、災害防救、災後復原、大量傷患檢傷分類。

