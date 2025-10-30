為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    首頁 > 政治

    豬肉禁宰運攤商哀鴻遍野 台中研議補助小型廚餘機

    2025/10/30 20:12 記者蘇金鳳／台中報導
    市議員鄭功進呼籲市府要協助豬肉攤商。（記者蘇金鳳攝）

    市議員鄭功進呼籲市府要協助豬肉攤商。（記者蘇金鳳攝）

    因非洲豬瘟疫中央下達暫時豬隻禁宰禁運的禁令，市議員鄭功進接獲建國市場豬肉攤商因防疫措施被迫停業的陳情，攤商停業15日完全無收入，卻沒有任何租金或薪資補貼，生活陷入困境，要求市府應該優先照顧被迫停工的勞工與小攤販，而不是將大筆預算挪去辦購物節、造勢式活動，他更跟市議員邱愛珊建議，補助市場、社區購買小型廚餘機。

    市府表示，為減輕台中公有市場193席豬肉攤商營運負擔，10月22日公告日起到恢復屠宰作業前，攤商按無出攤營業日數免收攤（鋪）位使用費；經發局表示，目前台中市政府及中央已提出相關補償措施，市府將持續研議，並考慮預算情形辦理，全力協助攤商渡過難關；環保局長陳宏益表示，自己也有一台小廚餘機，會向中央爭取預算的補助看看。

    鄭功進表示，市場內多數攤商為家庭式經營者，仍需負擔租金、水電與貸款壓力，如今停業半個月連基本生活都難以維持。市府不但沒有主動協助，甚至對補貼方案毫無規劃，市府不應讓他們獨自承擔。」

    鄭功進指出，市府每年編列數千萬元行銷預算，如果能挪出一小部分用於購置廚餘機、補助市場防疫設備，或協助攤商度過停業期，才是真正的「民生優先」。

    市議員邱愛珊也表示，據她了解小廚餘機很好用，可減少廚餘量，建議環保局補助民眾購買小型廚餘機。

