美中西部議會領袖團首訪台南 黃偉哲接待：盼強化台美地方合作

台南市長黃偉哲（右）致贈團長科羅拉多州州參議會代議長珍娜紀念品，誠摯表達台美友誼。（台南市府提供）

由外交部籌組的「美國中西部跨州議會領袖團」一行11人今（30）日拜會台南市政府，成員皆是首次造訪台南。市長黃偉哲熱情接待，除介紹城市特色，也與訪團就農業、半導體、綠能及精密科技等議題深入交流，期盼進一步強化台美地方合作與友好互動。

該訪團成員來自美國中西部的科羅拉多州、堪薩斯州、密蘇里州及北達科他州等四州，台南是他們訪台此行唯一造訪的南部城市。除拜會市府外，團員們也參訪安平古蹟與國立台灣歷史博物館，親身體驗台南的文化底蘊與歷史魅力。

黃偉哲以當季盛產的台南水果款待訪賓，香甜滋味獲得一致讚賞。黃偉哲表示，台南以農產與美食聞名，隨著台美農產品合作日益密切，未來台南鳳梨有望登上美國餐桌，他也盼透過此次交流，促進雙方農業貿易與產業鏈結。

黃偉哲指出，從青年體育交流到台積電赴美設廠，台美關係展現多元連結。他期待未來在文化、教育與產業層面都能持續深化合作。他也特別提到團長、科羅拉多州州參議會代議長珍娜（Dafna Michaelson Jenet）曾花一年時間走訪全美並著書，期盼台南青年也能勇於走向世界，體驗多元文化。

訪團團長科羅拉多州州參議會珍娜（Dafna Michaelson Jenet）代議長表示，訪團成員來自不同州份，各具產業特色，透過此次交流，他們對台南在科技與創新發展的成果印象深刻，希望能將這份經驗帶回美國，作為地方創新政策的借鏡。

美國中西部跨州議會領袖團拜會，台南市長黃偉哲（右6）熱情接待。 （台南市府提供）

