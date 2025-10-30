為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁 > 政治

    美中西部議會領袖團首訪台南 黃偉哲接待：盼強化台美地方合作

    2025/10/30 20:59 記者洪瑞琴／台南報導
    台南市長黃偉哲（右）致贈團長科羅拉多州州參議會代議長珍娜紀念品，誠摯表達台美友誼。（台南市府提供）

    台南市長黃偉哲（右）致贈團長科羅拉多州州參議會代議長珍娜紀念品，誠摯表達台美友誼。（台南市府提供）

    由外交部籌組的「美國中西部跨州議會領袖團」一行11人今（30）日拜會台南市政府，成員皆是首次造訪台南。市長黃偉哲熱情接待，除介紹城市特色，也與訪團就農業、半導體、綠能及精密科技等議題深入交流，期盼進一步強化台美地方合作與友好互動。

    該訪團成員來自美國中西部的科羅拉多州、堪薩斯州、密蘇里州及北達科他州等四州，台南是他們訪台此行唯一造訪的南部城市。除拜會市府外，團員們也參訪安平古蹟與國立台灣歷史博物館，親身體驗台南的文化底蘊與歷史魅力。

    黃偉哲以當季盛產的台南水果款待訪賓，香甜滋味獲得一致讚賞。黃偉哲表示，台南以農產與美食聞名，隨著台美農產品合作日益密切，未來台南鳳梨有望登上美國餐桌，他也盼透過此次交流，促進雙方農業貿易與產業鏈結。

    黃偉哲指出，從青年體育交流到台積電赴美設廠，台美關係展現多元連結。他期待未來在文化、教育與產業層面都能持續深化合作。他也特別提到團長、科羅拉多州州參議會代議長珍娜（Dafna Michaelson Jenet）曾花一年時間走訪全美並著書，期盼台南青年也能勇於走向世界，體驗多元文化。

    訪團團長科羅拉多州州參議會珍娜（Dafna Michaelson Jenet）代議長表示，訪團成員來自不同州份，各具產業特色，透過此次交流，他們對台南在科技與創新發展的成果印象深刻，希望能將這份經驗帶回美國，作為地方創新政策的借鏡。

    美國中西部跨州議會領袖團拜會，台南市長黃偉哲（右6）熱情接待。 （台南市府提供）

    美國中西部跨州議會領袖團拜會，台南市長黃偉哲（右6）熱情接待。 （台南市府提供）

    免費訂閱《自由體育》電子報

    熱門賽事、球星動態不漏接

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖 圖 圖
    圖 圖 圖
    相關新聞
    政治今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應
    載入中
    關閉
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播