    首頁 > 政治

    促轉會命移交31筆政治檔案移歸國有 國民黨提告抗罰敗訴

    2025/10/30 19:39 記者張文川／台北報導
    國民黨中央黨部的黨史館，內有爭議的31筆政治檔案。（資料照）

    國民黨中央黨部的黨史館，內有爭議的31筆政治檔案。（資料照）

    促進轉型正義委員會（已解散，國家發展委員會承受訴訟）2019年命令國民黨將33筆政治檔案移交國家檔案局收歸國有，國民黨於同年8月、9月移歸其中31筆交接給檔案局後，提起復查被駁回，再打行政訴訟，請求撤銷處分；台北高等行政法院今天判決31筆檔案應收歸國有，只認為無法確定檔案是否存在的「台灣謝雪紅處分案」、「帽簷自述」撤銷收歸處分。可上訴。

    判決指出，促轉會於2018年8月函請國民黨通報所持有的政治檔案，國民黨通報其持有的檔案共有4萬3095筆，促轉會2019年5月1日決議第一階段審定「中央當局對台灣二二八事件之反應與措施」、「蔣渭川跨黨嫌疑案」、等33筆檔案，並命應於文到30天內檔案原件移歸國家檔案管理局。

    這33筆檔案多為二二八事件相關紀錄，包括「台灣事變處辦法案改設省政府」、「處理台灣事變意見書」、「台灣事變之真相」、六屆三中全會臨時動議之「請將台灣省行政長官陳儀撤職查辦」、「中國國民黨戡亂建國總動員方案」、「總統代電劃定全國戒嚴地域案」等。

    國民黨交出31筆檔案後，另2筆「台灣謝雪紅處分案」只有檔案紙卡、查無原件，「帽簷自述（或稱帽簷述事）」也找不到原件，無從移交。國民黨提起復查被駁回，向北高行提告請求撤銷對33筆檔案的處分；並備位主張若不撤銷處分，則請求國家補償3300萬元。北高行一審判31筆應收歸檔案局，撤銷這2筆查無原件的處分，最高行政法院廢棄發回更審。

    北高行更一審今日判決認定，基於促進轉型正義、落實自由民主憲政秩序，於促轉條例、政治檔案條例課予國民黨有將國家檔案移歸政府的義務，國民黨身為威權統治時期統治者，促轉會的處分尚未逾越國民黨應負的社會責任與義務，也沒有特別犧牲可言，促轉條例的規定是強制徵集，沒有補償機制，處分並未侵犯人民財產權，將31筆檔案原件收歸國有，處分沒有違誤。

    至於「台灣謝雪紅處分案」、「帽簷自述」，則因促轉會無法證明原件存在，前者無法證明於2003年後還存在，後者是否為史料原件也狀況不明，國民黨既然已經交出31筆檔案，於情於理都沒有隱匿、拖延交付這2筆檔案的必要性，促轉會未盡查明即予處分移歸，有所違誤，因此撤銷。

