雙帥對決再現？ 吳怡農明壓線交意願表 爭取台北市長提名

壯闊台灣聯盟創辦人吳怡農。（資料照）

壯闊台灣聯盟創辦人吳怡農今（30日）預告，明天（31日）將赴民進黨中央黨部遞交台北市長參選意願表，盼以自身長期推動公共服務與國際交流經驗，積極爭取黨內支持，成為台北最強戰力。2026台北市長選戰，能否與台北市長蔣萬安再現「雙帥對決」，備受矚目。

民進黨布局2026地方選舉，針對非執政的直轄市長、縣市長選舉部分，訂定參選意願表達期限，在10月31日下午5時前，有意參選者可以填寫參選意願表，送至中央黨部。民進黨選對會預計在11月5日開會討論。

選對會近期盤點各地戰力時，成員提及吳怡農曾表達參選意願，引發話題。吳日前證實，他確實會爭取機會服務市民，也相信社會需要翻過烏煙瘴氣政治的一頁。不過，將持續建議選對會再斟酌，是否需要趕在年底前完成提名。距離投票還有1年多，以台北市的情況來看，沒有必要急著啟動選舉。

趕在報名截止前夕，吳怡農今發布採訪通知，預告將赴黨中央遞交台北市長參選意願表。他說明，盼以自身長期推動公共服務與國際交流經驗，積極爭取黨內支持，成為台北最強戰力，為台北市民打造一座更具韌性與前瞻性的首都。

