    率美、韓等國安全專家訪台 立陶宛前外長肯定台灣強化防衛韌性

    2025/10/30 20:11 記者方瑋立／台北報導
    立陶宛前外交部長藍斯柏吉斯（Gabrielius Landsbergis，左3）近日率跨大西洋美、韓、立等國卸任政要及安全專家訪台，外交部長林佳龍（中）30日接見訪團一行。（外交部提供）

    立陶宛前外交部長藍斯柏吉斯（Gabrielius Landsbergis）近日率跨大西洋美、韓等國卸任政要及安全專家訪台，他今（30）日會晤外交部長林佳龍時強調，強化自身防衛能力並與理念相近夥伴合作，是有效應對當前挑戰的關鍵，面對台灣在強化防衛及提升全社會韌性方面的進展表達高度肯定。

    外交部今天晚上發布新聞稿說明，訪團由美國智庫「大西洋理事會」（Atlantic Council）籌組，成員包括來自美國、立陶宛、韓國等國卸任外交國防高層及印太區域安全專家。

    林佳龍今天在外交部接待訪團，雙方就台美歐關係、烏克蘭情勢及印太區域情勢等議題深入交換意見。他首先歡迎藍斯柏吉斯及團員到訪，期盼此行有助訪團成員深入瞭解台灣面臨的挑戰與整體局勢。

    林佳龍說明，當前全球面臨前所未有的挑戰，特別是威權國家日益擴張，民主國家更應團結一致，共同捍衛民主自由價值。

    林強調，台灣持續與美國、歐洲及印太地區國家攜手合作，致力建構全球民主價值鏈、強化第一島鏈安全，並打造具韌性的「非紅供應鏈」，共同維護台海及區域的和平穩定與繁榮。此外，面對中國不斷升高台海與區域緊張的挑釁，台灣始終堅守立場，為維持現狀奮戰不懈。

    藍斯柏吉斯則說，面對當前不確定的國際局勢，強化自身防衛能力並與理念相近夥伴合作，是有效應對挑戰的關鍵。台歐面臨相似課題，雙方可相互借鏡；以烏克蘭為例，其在技術、戰術及戰略溝通上累積的經驗，對台灣深具參考價值。

    另外，藍斯柏吉斯也對台灣在強化防衛及提升全社會韌性方面的進展，表達高度肯定。

    外交部指出，大西洋理事會專精國際軍事及安全議題，研究成果深受美歐決策人士重視，此次訪問充分彰顯國際社會對台灣安全的高度關注。

    熱門推播