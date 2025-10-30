黃國昌批只會放狠話 梁文傑：難道要卑躬屈膝講話？

民眾黨主席黃國昌接受電台節目專訪時批評，陸委會只會開記者會，讓發言人梁文傑出來放狠話、講幹話，應該被廢掉。對此，梁文傑今天在例行記者會後說，「難道應該卑躬屈膝的講話嗎？那我就不知道怎麼講話了。」（資料照）

民眾黨主席黃國昌今（30）日接受電台節目專訪時批評，陸委會只會開記者會，讓發言人梁文傑出來放狠話、講幹話，應該被廢掉。對此，梁文傑下午在例行記者會後說，他常被抱怨講話太溫和，這還是第一次被說放狠話，「難道應該卑躬屈膝的講話嗎？那我就不知道怎麼講話了。」

黃國昌在廣播節目中表示，不排斥與中國國家主席習近平見面，還表示想邀習近平吃雞排，梁文傑大酸黃國昌表示，不確定黃國昌現在還是不是在黑名單上，但現在中共話已講得很清楚，未來要走「愛國者治台形式」，如果能見到習近平就表示「是已經被認可過的」人士，「所以我覺得，其實不需要太急著、倉促的去表態」。

對於黃國昌批評陸委會只會開記者會，讓發言人梁文傑出來放狠話、講幹話，梁文傑在記者會後被問到此事，他表示，自己常被人抱怨講話太溫和、太慢條斯理，還是第一次被說「放狠話」，如果這樣叫放狠話，難道應該卑躬屈膝的講話嗎？「那我就不知道怎麼講話了」。最後他還向媒體記者說，「我真的只被抱怨講話太溫和，你們不覺得嗎？」

