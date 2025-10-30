為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁 > 政治

    黃國昌批只會放狠話 梁文傑：難道要卑躬屈膝講話？

    2025/10/30 18:54 記者鍾麗華／台北報導
    民眾黨主席黃國昌接受電台節目專訪時批評，陸委會只會開記者會，讓發言人梁文傑出來放狠話、講幹話，應該被廢掉。對此，梁文傑今天在例行記者會後說，「難道應該卑躬屈膝的講話嗎？那我就不知道怎麼講話了。」（資料照）

    民眾黨主席黃國昌接受電台節目專訪時批評，陸委會只會開記者會，讓發言人梁文傑出來放狠話、講幹話，應該被廢掉。對此，梁文傑今天在例行記者會後說，「難道應該卑躬屈膝的講話嗎？那我就不知道怎麼講話了。」（資料照）

    民眾黨主席黃國昌今（30）日接受電台節目專訪時批評，陸委會只會開記者會，讓發言人梁文傑出來放狠話、講幹話，應該被廢掉。對此，梁文傑下午在例行記者會後說，他常被抱怨講話太溫和，這還是第一次被說放狠話，「難道應該卑躬屈膝的講話嗎？那我就不知道怎麼講話了。」

    黃國昌在廣播節目中表示，不排斥與中國國家主席習近平見面，還表示想邀習近平吃雞排，梁文傑大酸黃國昌表示，不確定黃國昌現在還是不是在黑名單上，但現在中共話已講得很清楚，未來要走「愛國者治台形式」，如果能見到習近平就表示「是已經被認可過的」人士，「所以我覺得，其實不需要太急著、倉促的去表態」。

    對於黃國昌批評陸委會只會開記者會，讓發言人梁文傑出來放狠話、講幹話，梁文傑在記者會後被問到此事，他表示，自己常被人抱怨講話太溫和、太慢條斯理，還是第一次被說「放狠話」，如果這樣叫放狠話，難道應該卑躬屈膝的講話嗎？「那我就不知道怎麼講話了」。最後他還向媒體記者說，「我真的只被抱怨講話太溫和，你們不覺得嗎？」

    免費訂閱《自由體育》電子報

    熱門賽事、球星動態不漏接

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖 圖 圖
    圖 圖 圖
    相關新聞
    政治今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應
    載入中
    關閉
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播