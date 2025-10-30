為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    首頁 > 政治

    中配錢麗「鼓吹武統」遭除籍 陸委會：工作許可、勞健保不受影響

    2025/10/30 18:30 記者鍾麗華／台北報導
    陸委會副主委兼發言人梁文傑證實，中配錢麗的言行有危害國家安全和社會安定之虞，已依照相關辦法廢止其台灣身分及戶籍。（資料照）

    陸委會副主委兼發言人梁文傑證實，中配錢麗的言行有危害國家安全和社會安定之虞，已依照相關辦法廢止其台灣身分及戶籍。（資料照）

    筆電大廠華碩女員工、中國籍配偶錢麗，多次在公司內部主張「武統台灣」，還向中共指控華碩執行長、同事和媒體違反中國「反分裂法」、發表「懲治台獨」言論等，陸委會副主委兼發言人梁文傑今（30）日證實，由於該名中配的言行有危害國家安全和社會安定之虞，已依照相關辦法廢止其台灣身分及戶籍，不過，仍可長期居留，工作許可及勞健保都不受影響。

    梁文傑在陸委會例行記者會說，經主管機關內政部邀集相關機關審查，認定該名中配言行有危害國家安全和社會安定之虞，所以依照相關辦法，廢止其台灣身分及戶籍。但由於該名中配原先居留在台的原因並未消失，也就是婚姻關係仍存續中，所以還是可以長期居留，工作許可及勞健保都不受影響。

    梁文傑指出，錢麗是被人檢舉的，原因有非常多項，其中一項是經營臉書社團「中華人民解放軍」，這個粉專常發表主張武統，還有以軍事消滅中華民國主權的言論。

    梁文傑說，台灣跟對岸的關係是非常特殊的，一方面有交流的需求，但一方面也有自我保衛的需求，才會有「兩岸關係條例」這套特殊的法律，「可以讓你定居，又可以把你的定居身分撤銷，行政機關就是按照相關規定來依法行政。」而當事人也有按照法律來爭取自己權利的管道，所以案件目前是在訴願當中。未來如果訴願不成，仍可走行政法院。

