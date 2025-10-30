新竹市明年總預算出現「消失的44億」 議員曾資程1句話酸爆市府

新竹市議員曾資程諷市府是預算太多編不出名目，若44億拿來補發1萬元仍綽綽有餘。（記者洪美秀攝）

新竹市議會今天舉行定期大會，市政府報告115年度總預算案編製情形，民進黨市議員曾資程質疑，財劃法修正後，市府明年增加中央統籌分配稅款近214億，但市府編列的總預算只增加近170億，平白消失了44億，他諷市府是因中央給的預算太多，又沒有大型建設規畫，所以編不出名目。對此，主計處長李慧君回應，44億歲入編列是中央的補助款，需拿到補助文號才可編列。

主計處指出，新竹市115年度總預算歲入編列467.27億，歲出編列437.16億，兩者相抵賸餘30.11億，將用以償還前年度債務，考量中央核撥一般性及計畫型補助款多屬暫列性質，為避免差幅過大，也保留部分經費因應。

曾資程指出，市府115年歲入預算達467.27億元，比114年的297.34億元大幅增加169.93億元，成長57.15％，這麼高的總預算歷年罕見。市府應說明為什麼原先宣稱115年統籌分配稅款增加214億，但預算編列只增加169.93億，消失的44億應做差異分析比較表，向市民說明清楚，畢竟44億如果普發現金也將近1萬元。

李慧君說明，歲入是統籌分配稅款加一般及計畫型補助款全部加總，統籌分配稅款增加214億，相對計畫型跟一般性補助款是減少的，增加跟減少相抵後，淨增加是169億。所謂「消失的44億元」主要是計畫型補助款較上年度減少44億所致。依規定市府須取得補助文號才能編列預算，但這44億尚未拿到文號，依法不能編列。

