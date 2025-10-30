美國以色列公共事務委員會首訪台 林佳龍：盼盟友攜手共抗動亂軸心

外交部長林佳龍30日在臉書分享，他近日歡迎首度來台的美國以色列公共事務委員會（AIPAC）訪問團時強調，台灣始終與所有珍視自由與安全的國家站在一起， 期盼全球民主盟友更應團結一致，攜手強化夥伴關係，共同對抗「動亂軸心」。（外交部提供）

外交部長林佳龍今（30）日在臉書分享，他近日於猶台文化交流協會，歡迎首度來台的美國以色列公共事務委員會（AIPAC）訪問團。他強調，台灣始終與所有珍視自由與安全的國家站在一起，但和平得來不易、也非理所當然，面對威脅，全球民主盟友更應團結一致，攜手強化夥伴關係，共同對抗「動亂軸心」。

AIPAC此次訪團成員逾200人，由會長卡明斯基（Bernard Kaminetsky）、董事會主席圖卿（Michael Tuchin）、執行長布蘭特（Elliot Brandt）、營運長克里斯汀森（Arne Christenson）及國際事務主任施耐德（Stephen Schneider）率領。

請繼續往下閱讀...

林佳龍今天說，這是近年來AIPAC規模最大的海外訪問團，他並強調，台灣始終與所有珍視自由與安全的國家站在一起，美國是主要安全與貿易夥伴，以色列則是台灣具有潛力的新興夥伴，期盼未來台灣、美國與以色列能在更多領域持續深化合作，攜手推動印太及全球的和平、穩定與繁榮。

林佳龍表示，在訪團抵台的第一天，他與AIPAC訪團成員就區域情勢及民主夥伴間的合作進行深入交流；總統賴清德也受邀出席晚宴，並提到台灣將持續發揮半導體產業優勢，結合美國與以色列的研發資源與經驗，攜手深化高科技領域合作，共同強化供應鏈韌性。

​

林佳龍當天致詞時強調，台灣始終與所有珍視自由與安全的國家站在一起。「然而，和平得來不易，也絕非理所當然」，面對極權勢力跨區域合作所帶來的威脅，全球民主盟友更應團結一致，攜手強化夥伴關係，共同對抗「動亂軸心」。

​

林佳龍指出，台灣位處「第一島鏈」樞紐，扮演自由航行與全球供應鏈安全的重要角色。每天有全球五成商船通過台灣海峽，超過九成的高階晶片也在台灣製造，並以科技實力、民主韌性，影響著印太地區的和平與穩定。

​

林佳龍也向訪團分享，台灣政府正積極強化國防、經濟與科技實力，並與國際夥伴深化合作，展現台灣作為可信賴夥伴的決心。他強調，「美國是我們的主要安全與貿易夥伴，歷經不同政府世代，始終堅定支持台灣。」，而以色列則是台灣極具潛力的新興夥伴，擁有卓越人才與創新動能，台以雙邊也在醫療與社會關懷等領域推動多項實質合作計畫，未來合作潛力無限。

林佳龍期盼，未來台灣、美國與以色列能在更多領域持續深化合作，攜手推動印太及全球的和平、穩定與繁榮。

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法