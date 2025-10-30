為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁 > 政治

    斷中國操作空間！川習會未提台灣 周玉蔻籲賴政府：掌握爭取民心

    2025/10/30 19:04 即時新聞／綜合報導
    美國總統川普（左）與中國國家主席習近平（右）。（法新社）

    美國總統川普（左）與中國國家主席習近平（右）。（法新社）

    全球矚目的川習會今（30）日在韓國釜山舉行，美國總統川普會後立即表示，自己過程中從未提及台灣，阻斷了中國單方面操作台灣議題的空間。對此，媒體人周玉蔻表示，「美日韓熱熱暖陽下，台灣，贏家！」也呼籲賴政府要好好掌握這波運勢爭取民心。

    周玉蔻今日於臉書粉專表示，「川普2.0首次成功亞洲行！台灣成了贏家！」並解釋，川習會後川普先發制人，立即在返美的空軍一號上宣告會中從未提及台灣，「阻斷了習近平後續新華社單方面發稿操作台灣議題的空間！」

    周玉蔻提到，川普開心滿分達成的協議包括，台灣沒有成為美國爭取利益的籌碼；台灣沒有成為習近平威脅美國的棋子，「一趟亞洲行，川普與日本黃金聯盟，核動力潛艇案搞定蠢蠢欲親中的南韓總統李在明。台灣呢？可以預期的是另一種勝利。」

    最後，周玉蔻重申，「美日韓熱熱暖陽下，台灣，贏家！台美關稅談判好消息揭曉倒數計時中。」並呼籲，「賴政府可要好好掌握這波運勢爭取民心啊。」

    免費訂閱《自由體育》電子報

    熱門賽事、球星動態不漏接

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖 圖 圖
    圖 圖 圖
    相關新聞
    政治今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應
    載入中
    關閉
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播