斷中國操作空間！川習會未提台灣 周玉蔻籲賴政府：掌握爭取民心

美國總統川普（左）與中國國家主席習近平（右）。（法新社）

全球矚目的川習會今（30）日在韓國釜山舉行，美國總統川普會後立即表示，自己過程中從未提及台灣，阻斷了中國單方面操作台灣議題的空間。對此，媒體人周玉蔻表示，「美日韓熱熱暖陽下，台灣，贏家！」也呼籲賴政府要好好掌握這波運勢爭取民心。

周玉蔻今日於臉書粉專表示，「川普2.0首次成功亞洲行！台灣成了贏家！」並解釋，川習會後川普先發制人，立即在返美的空軍一號上宣告會中從未提及台灣，「阻斷了習近平後續新華社單方面發稿操作台灣議題的空間！」

周玉蔻提到，川普開心滿分達成的協議包括，台灣沒有成為美國爭取利益的籌碼；台灣沒有成為習近平威脅美國的棋子，「一趟亞洲行，川普與日本黃金聯盟，核動力潛艇案搞定蠢蠢欲親中的南韓總統李在明。台灣呢？可以預期的是另一種勝利。」

最後，周玉蔻重申，「美日韓熱熱暖陽下，台灣，贏家！台美關稅談判好消息揭曉倒數計時中。」並呼籲，「賴政府可要好好掌握這波運勢爭取民心啊。」

