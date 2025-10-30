老宅延壽最快年底上路 最高補助65％、高齡弱勢再加碼

內政部今天部務會報由國土管理署報告「老宅延壽機能復新計畫規劃情形」，圖為國土管理署主秘歐正興。（內政部提供）

為照顧人屋雙老社會，內政部推出「老宅延壽機能復新計畫」，預計3年投入50億元經費，針對屋齡30年以上、4層樓至6層樓、且無結構危險疑慮的集合住宅給予經費補助修繕。國土管理署表示，待行政院近期核定計畫後，最快今年底可開始受理申請，單項最高補助65%，高齡者與弱勢針對居家安全項目可再加碼50%。

內政部今天部務會報由國土管理署報告「老宅延壽機能復新計畫規劃情形」。部長劉世芳表示，總統今年10月23日公布「因應國際情勢強化經濟社會及民生國安韌性特別預算案」，其中編列50億元特別預算辦理老宅延壽，將在3年內協助約500棟屋齡30年以上4至6樓集合住宅，以及6樓以下透天住宅的高齡建物進行修繕或增設無障礙友善設施，相關申請程序、條件預計在行政院核定後公布。

劉世芳指出，本計畫將就人口稠密及老宅分布較多的雙北地區率先展開巡迴說明會及宣導，第一波優先針對臺北市、新北市，辦理12場說明會，並視雙北說明會辦理情形擴展至4都及老屋較多的縣市，如新竹縣市、基隆市、彰化縣等。今年底前將成立「中央顧問團」，以簡化行政程序、導入專業輔導原則，處理國內老舊住宅安全，解決人屋雙老社會的居住需求。

國土管理署主秘歐正興表示，老宅延壽補助項目將涵蓋建物的公共區域管線更新、立面修繕（含磁磚）、屋頂防水、新增昇降設備及無障礙設施；此外，還有室內的扶手更新、高低差改善、地面防滑及防墜設施等修繕項目，也將可處理外牆磁磚脫落問題。

歐正興提到，各項目都會有最高補助金額，最高可補助達65%，若是弱勢戶與65歲以上的高齡長者，針對居家安全項目，或家中無障礙設施設備修繕、管線修繕等，可以再加碼補助50%。他強調，國土署9月11日已將計畫報到行政院，行政院10月23日進行初步審查，近期應該會完成核定，相關申請程序、條件預計在行政院核定後公布，說明會也會在獲政院核定後展開，最快今年底可受理申請。

