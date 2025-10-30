為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    首頁 > 政治

    「馬太鞍溪堰塞湖災後重建特別條例草案」預算增到300億 院會明三讀

    2025/10/30 17:35 記者劉宛琳／台北報導
    立法院長韓國瑜主持朝野黨團協商。（記者田裕華攝）

    立法院長韓國瑜主持朝野黨團協商。（記者田裕華攝）

    立法院長韓國瑜今天主持朝野協商，處理國民黨團提出的「樺加沙風災暨花蓮馬太鞍溪堰塞湖潰壩災後重建特別條例草案」，行政院公共工程委員會主委陳金德建議法案名稱拿掉潰壩，因此更名為「花蓮馬太鞍溪堰塞湖災後重建特別條例草案」，主管機關也由行政院改成工程會；所需經費上限則由200億元提高為300億元。朝野協商同意明天院會完成三讀。

    民進黨團、行政院工程會都在朝野協商說，同意國民黨團將「花蓮馬太鞍溪堰塞湖災後重建」單獨納入特別條例，韓國瑜今天決議，不討論第二案「丹娜絲颱風及七二八豪雨災後復原重建特別條例第四條、第五條及第十條條文修正草案」其中增加「馬太鞍溪堰塞湖整治及災區復原」的修正條文 。

    原本行政院所提「丹娜絲颱風及七二八豪雨災後復原重建特別條例第五條修正草案」，由於第四條內容新增馬太鞍溪堰塞湖整治及災區復原內容，因此第五條預算部分增至850億（原來只有丹娜絲颱風時是匡列600億），而國民黨團原提案「樺加沙風災暨花蓮馬太鞍溪堰塞湖潰壩災後重建特別條例草案」需經費上限為200億元，修正動議改為300億元。

    針對本條例特別預算施行期間，自公布日施行至116年3月31日止。但第四條第一項第一款（馬太鞍溪堰塞湖整治後續處理）、第二款第一目（農田泥沙清運農地復原專案修耕農田廢園重建農地重劃及農業生產環境重建）、第七款第一目至第三目（河川、排水上中下游系統性治理、農田水利灌排系統及海岸防護設施；雨污水下水道及道路排水；山坡地整治及土石流防治），規定施行至119年12月31日止。本條例及其特別預算施行期間屆滿，得經立法院同意延長之。

