台中廚餘「燕圾湖」開始溢流！ 不只餿水外洩 空拍圖曝光

霧峰象鼻坑掩埋場，近日被倒了數百噸廚餘形成「廚餘湖」，民眾憂心滲入地下，汙染灌溉和飲用水源。（江和樹議員提供）

台中爆發非洲豬瘟，防疫期間全國禁用廚餘養豬，台中市每日近200噸廚餘無處去化，市府以「挖坑堆肥掩埋」作為緊急處理方案，事實上只是露天堆置廚餘，而且沒有做任何防護措施，市民擔憂廚餘滲入地下，汙染灌溉甚至飲用水源。民進黨台中市議員江肇國今天（30日）曝光霧峰掩埋場空拍圖，外界擔心的事終究還是發生了，被譏諷是「燕圾湖」的廚餘坑開始出現「溢流」！

梧棲爆發非洲豬瘟疫情，台灣7年防疫破功，盧秀燕市府連日來應對措施荒腔走板，疫調報告變變變，讓外界看傻眼。其中包括盧市府處置廚餘，起初採取挖坑倒廚餘的方式，連被認為與盧秀燕友好的民眾黨台中市議員江和樹都看不下，跳出來揭露霧峰廚餘掩埋場驚人廚餘谷，痛批這種落後的處理方式只會加劇非洲豬瘟防疫困難，畫面曝光後引發網路輿論熱議，不少人嘲諷這些廚餘坑根本是「燕圾湖」、「盧媽臭臭鍋」。隨著批評聲浪漸多，台中市府政策才轉彎，今天起去化廚餘停用9處掩埋場，只剩文山、沙鹿、后里3場可倒廚餘。

不過為時已晚，江肇國在臉書曝光空拍圖指出，「根據今天中午的空拍照片，霧峰堆置廚餘的掩埋場，竟然出現廚餘水外溢的狀況！黑色部分是廚餘覆土，而照片裡那一袋袋白色太空包，竟然是文山焚化爐的底渣！也就是說，現場不只廚餘水在流，連底渣水也跟著外洩！更誇張的是，掩埋場旁邊就是烏溪，照片左上角還能清楚看到出水口阿罩霧圳。」

江肇國怒轟：「這些餿水、底渣水沿著水流滲入土壤及水源，造成污染就是大家最擔心的事！這也是市府偷懶未使用防水布的後果！ 」其他網友紛紛砲轟，「叫LUMAMA給我過來喝一口」、「台中市長到底再幹嘛！爛透了」、「一個無能只會擺拍的市長比貪污更恐怖」、「值得台中環保局官員一人一勺細細品味」、「環保團體還活著嗎？還是廚餘水無毒」、「可以叫盧媽媽帶領所有市府官員把這些廚餘吃光嗎？」

相關新聞請見：空拍曝光！霧峰掩埋場現「廚餘海」 百噸廚餘緊鄰烏溪取水口

江肇國曝光霧峰掩埋場空拍圖，被譏諷是「燕圾湖」的廚餘坑開始出現「溢流」。（圖翻攝自江肇國議員臉書）

