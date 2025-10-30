打造全台灣「韌性廊道」 賴清德：強化城鎮氣候調適機制

總統賴清德今天主持「國家氣候變遷對策委員會」第5次委員會議。（圖由總統府提供）

總統府「國家氣候變遷對策委員會」第5次委員會議今（30日）登場，兼任委員會召集人的總統賴清德指出，在極端氣候成為全球「新常態」及國際貿易格局重組的雙重壓力下，淨零轉型將全面進入「加速落實」階段；未來政府會結合更多民間力量，逐步強化各地面對災害的能力，建立更完整的氣候調適機制，提升各城鎮的韌性，在台灣打造「韌性廊道」因應各類型挑戰。

賴清德於開場致詞表示，第二屆委員會任期正式啟動，包括成功大學特聘教授林子平，以及台灣科學媒體協會常務理事、行政院青年諮詢委員會委員雷雅淇等兩位新成員。因應行政團隊調整，行政院秘書長張惇涵將與環境部部長彭啓明共同擔任委員會執行秘書，副執行秘書則由總統府副秘書長鄭俊昇擔任，國發會主委葉俊顯及經濟部部長龔明鑫亦擔任委員。

賴清德談到，過去幾個月，丹娜絲颱風、樺加沙颱風接連來襲，對雲嘉南和花蓮造成嚴重災情；異常的酷熱也籠罩全台，持續到十月的高溫，就是最清楚的警訊。這樣的氣候災害，未來只會更頻繁、更嚴峻，極端氣候已經是全球「新常態」，持續衝擊每一個國家的社會與經濟。

同時，賴清德提醒，國際的貿易格局也正發生劇烈重組，新的關稅壁壘、新的綠色供應鏈要求，都對以出口為導向的台灣，帶來複合式的挑戰。來自氣候與經濟變化的雙重壓力，也對社會造成不安、加深對未來的不確定性。但政府態度很明確：一定會做人民與產業的後盾，堅定轉型的方向，讓台灣迎接挑戰、成功轉型、穩健邁向世界。

賴清德說，政府會全力維持電力的穩定供應，確保民生與產業的用電需求；對於受到國際情勢衝擊的產業，特別是中小微型企業，政府也會持續提供各項協助，一起克服挑戰。正因外部的挑戰如此嚴峻，我們更要堅定內部的轉型，「一個更具韌性、更能適應氣候變遷的台灣，才是一個經濟更自主、國力更強盛的台灣」。

賴清德指出，上週環境部已公布《台灣循環經濟路徑圖》草案，預計最快明年正式公布路徑圖，也正推動資源循環法規修法工作。去年台灣綠色科技產業的附加價值已超過5千億元，占GDP的百分之2。其中，循環經濟、再生能源系統、能源效率領域的附加價值，更占了綠色科技產業的7成3，證明「綠色成長」是驅動國家整體發展的強大動能。

賴清德強調，在轉型這條路上挑戰很多，但不能夠因為眼前的風雨，就偏離正確的航道。這是一場攸關國家未來的總體戰，需要政府、產、學，以及社會各界的攜手合作。凝聚所有力量，化挑戰為契機，共同打造一個更好、更強、更具韌性的台灣。

