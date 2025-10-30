為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁 > 政治

    勘驗京華城案偵訊錄影》鄭深元請求告發黃景茂筆錄記載不實 檢：根本告不成

    2025/10/30 17:38 記者張文川／台北報導
    台北地方法院30日開庭審理京華城案，前台北市都發局長黃景茂出庭應訊。（記者羅沛德攝）

    台北地方法院30日開庭審理京華城案，前台北市都發局長黃景茂出庭應訊。（記者羅沛德攝）

    台北地院審理前台北市長柯文哲等人涉京華城容積等弊案，今下午勘驗台北市前都發局長黃景茂去年9月13日在台北地檢署的部分偵訊錄影片段，勘驗後檢、辯各說各話。柯文哲的辯護律師鄭深元認為，黃景茂5度否認「明知違法」，偵查檢察官林俊言仍將筆錄記載為明知違法，林涉嫌公務員登載不實，請求法官於判決書中一併告發。

    蒞庭檢察官林俊廷則認為，黃景茂自己親口說「我是奉交下」，對於「你知道違法還是要推進去（都委會），公文寫得很清楚」，黃也是親口答稱「對，一定要、一定要提」，偵訊過程平和、語氣溫和，沒有爭吵，偵訊過程合法，筆錄記載也符合訊問內容，符合偵訊常規，如果柯文哲或辯護律師認為林俊言涉及刑事不法，可自行向檢方提出告發，徒然耗費司法資源，根本告不成，不需一廂情願慫恿法官告發。

    鄭深元指出，林俊言在偵查中5度向黃景茂提及「明知違法、圖利仍要送研議、上面都喬好了」，黃景茂分別回以「沒有、沒有」、「我不知道」、「我沒有」、「都委會…（話被林打斷）」、或沉默不答，林最後以偵訊技巧問「你知道違法還是要推進去（都委會），公文寫得很清楚」，以第二句包裹第一句，黃景茂說「對」是在回答第二句，筆錄卻記為黃承認明知道違法。

    鄭深元認為林俊言涉嫌違反如實記載筆錄的義務，黃景茂的語意是送研議本身沒有違法，黃更沒有明知違法。鄭認為林有違法的惡意，請求合議庭於判決書內提出告發。

    林俊廷反駁，偵訊錄影清楚呈現偵查檢察官的認知，就是都發局公務員已經在說帖上寫明會有圖利爭議的問題，為什麼還要推至都委會研議，而黃景茂最後也有親口講說「對，我是奉交下，一定要，一定要提」。

    林俊廷說，黃景茂應訊時可看著電腦螢幕上的筆錄記載，最後與陪偵律師一起閱覽筆錄約20分鐘，逐行逐句以手指點著閱覽，也曾經向書記官更正過一次筆錄內文，最終才在筆錄上簽名，可見筆錄符合黃當時的真意，沒有偽造文書的問題。

    林俊廷指出，柯的律師團在逐字譯文上標註林俊言跟黃景茂爭吵，勘驗前鄭也把偵訊過程講得很誇張、「要親身經歷才能體會」，拚命詆毀檢方，但勘驗後證明其實就是很普通的一問一答，沒有爭吵，檢方問案態度溫和，並無不當；若鄭堅持認為偵查檢察官是故意登載不實筆錄，可自行去提告，但只是浪費司法資源，因為根本告不成，不必一再慫恿公訴檢察官或法官告發，顯得過度一廂情願。

    h4>相關新聞請見︰

    京華城案勘驗黃景茂偵訊錄影帶 柯文哲嗆檢方針對他

    柯文哲辯護律師鄭深元認為，黃景茂5度否認「明知違法」，偵查檢察官林俊言仍將筆錄記載為明知違法、涉嫌公務員登載不實，請求法官於判決書中一併告發。（資料照，記者陳逸寬攝）

    柯文哲辯護律師鄭深元認為，黃景茂5度否認「明知違法」，偵查檢察官林俊言仍將筆錄記載為明知違法、涉嫌公務員登載不實，請求法官於判決書中一併告發。（資料照，記者陳逸寬攝）

    免費訂閱《自由體育》電子報

    熱門賽事、球星動態不漏接

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖 圖 圖
    圖 圖 圖
    相關新聞
    政治今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應
    載入中
    關閉
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播