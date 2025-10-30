踢爆疫情傳出後廚餘養豬場只查2場 議員轟中市環局行政怠惰

台中市林祈烽（左）批環保局稽查不力，現在才「人盯桶」做表面功夫。（記者蘇孟娟攝）

台中爆發非洲豬瘟，中央急疫調追源頭，但案例豬場被發現依規需上傳廚餘蒸煮影像上傳，6月、7月上傳數僅個位數，8月甚至完全未傳，台中市議員林祈烽、施志昌今天質疑案例場未依規上傳，環保局查都沒查，連疫情爆發，環境部統計到27日稽查廚餘養豬場資料，台中市僅查2場，市府行政怠惰，管理無能，更擺爛以對。

林祈烽痛批，爆發疫情的梧棲養豬場，今年5月上傳廚餘蒸煮影像還有24次，6月降為僅8次、7月1次，到8月完全未上傳，市府毫無警覺，行政怠惰、稽查放水，導致防疫破口，荒腔走板的作為，根本就是「盧秀燕豬瘟」。

林祈烽指出，台中市37家廚餘畜牧場，今年截至9月底僅完成107場次稽查，平均每場只查2至3次，環保局完全「放生」養豬場，環保局長陳宏益還辯稱有打電話「盧」案例場豬農，「防疫能只靠打電話、道德勸說嗎」，環保局根本是怠惰放水。

他更指出，環境部「地方環保機關於非洲豬瘟疫情期間截至10月27日應變稽查廚餘再利用養豬場」資料顯示，台中市僅稽查2場、比率僅5％，被批評後市府才急推「人對桶、人對場」視訊監管機制止血。

林祈烽怒批，中央都已禁止廚餘養豬，環保局才要派人每天「人對桶、人對場」視訊監管蒸煮設備，之前應查不去查，根本只是做表面功夫。

環保局長陳宏益解釋，環境部有發文說明，業者若未上傳蒸煮影像確實無法可罰，但查到未依規蒸煮就必須處罰，台中市有幾家畜牧場先前未落實上傳廚餘蒸煮影像，被列為稽查重點，先前已有裁罰過15次。

