為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁 > 政治

    為掩埋廚餘有無鋪防水塑膠布 議員江肇國、副市長黃國榮爆口角

    2025/10/30 17:29 記者蘇金鳳／台中報導
    民進黨市議員江肇國（右二）不滿副市長黃國榮不說出「擔心」，兩人爆發口角。（記者蘇金鳳攝）

    民進黨市議員江肇國（右二）不滿副市長黃國榮不說出「擔心」，兩人爆發口角。（記者蘇金鳳攝）

    為霧峰掩埋場是否有鋪設不透水塑膠布來埋設廚餘，台中市副市長黃國榮不滿民進黨議員江肇國質詢時不讓他解釋，還罵他跟環保局是「一丘之貉」，兩人爆發口角。

    民進黨市議員江肇國、張家銨、蔡耀頡、蔡成圭今天在質疑霧峰掩埋場現今雖不再掩埋廚餘，但已出現溢流。

    江肇國詢問環保局長陳宏益，霧峰掩埋場有無鋪設不透水塑膠布？陳宏益回答，本來掩埋場底部就有設掩埋場，依照中央指引是要埋設在衛生掩埋場，而衛生掩埋場底部本來就鋪設防水塑膠布。

    江肇國說，沒有並不代表可以不用，而且現在已有廚餘水溢流，他改請副市長黃國榮回答，問黃國榮是否擔心？黃國榮要替陳宏益進一步說明，江肇國問黃國榮，「你不擔心嗎？」黃國榮說，「請你讓我說完」，江肇國再說，「你只要說擔不擔心？」黃國榮仍然想要解釋，江肇國說，「全民擔心的事，為何你連擔心講不出口」，根本是「一丘之貉」，什麼爛市府；怒將質詢板子丟在地上。

    此時，一向脾氣好的黃國榮聽到「一丘之貉」，生氣用台語回罵，「你講什麼話」，「你不能要我回答，不讓我回答又要我照你的意思回答」，氣到不肯坐下來。

    蔡耀頡急忙緩頰，因為大家都很擔心，再次詢問黃國榮不擔心嗎？是否應再加鋪不透水塑膠布？

    黃國榮說，原本就有鋪設，若大家擔心，就應該再鋪設。

    陳宏益說，下午近3點多，環保局已加覆土，沒有水溢流出來。

    副市長黃國榮（左）不滿民進黨議員要他回應又不讓他說，還要依照其要求回應，雙方爆口角。（記者蘇金鳳攝）

    副市長黃國榮（左）不滿民進黨議員要他回應又不讓他說，還要依照其要求回應，雙方爆口角。（記者蘇金鳳攝）

    免費訂閱《自由體育》電子報

    熱門賽事、球星動態不漏接

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖 圖 圖
    圖 圖 圖
    相關新聞
    政治今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應
    載入中
    關閉
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播