美中西部跨州議員領袖來訪 陳明祺：台灣是促進國防產業發展最佳夥伴

外交部政務次長陳明祺（右5）29日款宴與美國中西部跨州議會領袖訪問團成員，強調台灣是區域安全及國防產業發展最佳合作夥伴。（外交部提供）

美國中西部跨州議會領袖訪問團10月27日起到11月1日訪台，外交部政務次長宴款訪團一行時說，台灣在高科技產業鏈扮演關鍵角色，是維繫區域安全與促進國防產業發展的最佳合作夥伴。近年台美高科技產業互動熱絡，有助提升雙方互惠互利夥伴關係。

外交部今天發布新聞稿說明，美國中西部跨州議會領袖訪問團由科羅拉多州、堪薩斯州、密蘇里州及北達科他州等美國中西部地區各州參、眾議會的領導階層議員組成。

陳明祺29日宴請訪團一行，雙方就推動台美高科技產業合作、教育及農業交流、能源安全及區域情勢等議題交換意見。

陳明祺說，期盼訪團成員藉此行探索更多合作契機，尤其台灣在高科技產業鏈扮演關鍵角色，是維繫區域安全與促進國防產業發展的最佳合作夥伴。近年台美高科技產業互動熱絡，有助提升雙方在經貿方面的互惠互利夥伴關係。

科羅拉多州州參議會代議長珍妮特（Dafna Michaelson Jenet） 代表訪團說，非常重視與台灣的友誼及夥伴關係，肯定台灣與美國中西部各州交流的成果，期待雙邊持續拓展在教育、農業及經貿等領域的合作。

外交部說，期盼與美國友人持續深化以自由價值為基礎的夥伴關係，共同作為全球民主的守護力量。

