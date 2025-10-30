為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    首頁 > 政治

    《逆統戰》罕見引玩家不滿！因「不想抽到SSR習近平卡片」

    2025/10/30 17:17 即時新聞／綜合報導
    不少網友認為官方把習近平畫得太帥。（左取自逆統戰粉專，右路透，本報合成）

    不少網友認為官方把習近平畫得太帥。（左取自逆統戰粉專，右路透，本報合成）

    台灣手遊《逆統戰》上市引來，深受不少台派玩家喜愛。近日卻因為卡池出現SSR（特級超稀有）卡片習近平，引發部分不想抽到該卡的玩家不滿，還有玩家笑稱，遊戲美術圖將習近平畫得太帥，因此要給出「負面評價」。對此，遊戲官方粉專表示，習近平目前只會在普通卡池出現，若不想抽到該卡，可避免在該卡池抽卡，若玩家希望連該卡池也不要出現習近平，官方將會考慮將之移除另外安置。

    《逆統戰》官方粉專日前發文，針對「不想要抽中習近平的玩家」發出提醒，表示目前SSR習近平只有在普通卡池「革命手記」出現，不會在各陣營本身的陣營池（例如台灣陣營的「台灣前途決議文」、香港陣營的「臨時政府宣言」）出現。

    提醒玩家，如果不希望抽中習近平，請避免使用「革命手記」這個卡池。如果玩家們希望「革命手記」這個卡池最好也不要出現習近平，「我們會考慮進一步將習近平移除，或開設其它卡池安置習近平，希望各位革命者願意在此將您的意見告訴我們。」

    文章PO出後引發熱議，網友紛紛留言笑稱：「畫太帥了差評阿XD」、「這麼恨習喔，就算是ssr也不要」、「我的近平哪有這麼帥」、「建議開個新卡池叫『慶豐包子店』卡池只有他」、「退回去修改。這個太帥」、「已經抽到但是不想養欸，不舒服」、「為什麼要畫成男神的樣子」、「可以出小學生skin嗎」。

