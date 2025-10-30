賴瑞隆全新形象看板上架 穿西裝持鉛球強調「承擔、遠見」

賴瑞隆再推出主題性看板，強調「承擔」是責任，「遠見」是方向。（記者葛祐豪翻攝）

投入民進黨高雄市長初選的立委賴瑞隆，今（30）日發表全新形象看板，以身著深藍西裝持鉛球姿勢為主視覺，搭配簡潔有力的標語「承擔、遠見」，展現對市政發展的責任和決心。

這是繼9月發表運動風看板後，賴瑞隆再推出主題性看板，他表示，「承擔」是責任，「遠見」是方向，手中的鉛球代表著民意的重量、城市治理的穩定與深度，也是高雄未來的方向感。從中央到地方的問政和城市治理經驗，20年集大成，將持續以沉穩的態度、堅實的行動，為高雄找到最務實、最有效率的發展方向。

請繼續往下閱讀...

賴瑞隆曾擔任高雄市新聞局、海洋局兩個局處首長，並在三屆立委任期內，連續19次獲得公督盟評鑑優秀立委，熟悉中央與地方的行政節奏與政策協調。他強調，陳其邁市長在立委期間，也和自己一樣獲得多次公督盟評鑑優秀立委，「優秀立委成為高雄優秀市長，自己也會延續該精神，認真做一位優秀市長!」

賴瑞隆表示，現在是高雄轉型的關鍵時期，將以務實態度面向未來的各項挑戰，並以前瞻性的策略佈局，強化高雄的永續發展韌性，並落實市民對未來生活的期待。

競技運動選手出身的賴瑞隆，面對困難和挑戰有超乎常人的韌性，也讓他在推進公共事務時，始終保持堅定專注、迎難而上的精神。他強調，有承擔才能回應市民的期待，有遠見才能帶領高雄不斷邁步向前，從競技場上的拚搏到公共政策的推進、從「穩重推進」到「承擔遠見」，是行動的延續，也是對城市發展的深思與責任；未來將持續用行動與市民對話，推動具體政見，強化產業競爭力、提升環境永續性，並推動公共服務的全面升級。

賴瑞隆發表全新形象看板，身著西裝持鉛球的姿勢，搭配簡潔標語「承擔、遠見」。（記者葛祐豪翻攝）

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法