桃園發行12億元債券成效佳 年底前將再發行48億元

桃園市政府於去年8月通過「桃園市債券發行及管理作業要點」，並於今年3月針對社會住宅、軌道建設發行12億元永續發展債券，由於成效良好，桃園市政府財政局長歐美鐶今在議會工作報告時表示，到年底還有48億元額度，會與兩單位協商，希望年底前完成48億元債券發行。

歐美鐶表示，市府興建社宅、軌道建設，除了編列預算補助外，另有自償經費部分，則需要向銀行借貸，未來有收入再行償還，因此住宅基金、軌道基金都有銀行借款，發行永續發展債券，由於利率僅1.6％，遠較銀行利息低，目前住宅基金、軌道基金都將債券收入償還銀行借款，以減少利息支出，由於借貸金額仍高，兩單位都有意願發行債券，用以償還利息較高的銀行借款。

她也提到，債券發行需要經過中華民國證券櫃檯買賣中心（櫃買中心），60億元額度到今年底，明年開始必須另外申請額度，自償性債務可透過發行債券向市場募集資金，雖發行程序不同於金融機構辦理借貸，但這只是籌資工具不同，其舉借金額仍需經公共債務管理委員會審議通過，並僅能就已編列預算部分辦理公債發行，仍受公共債務法之規範。

